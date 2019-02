French News: Autoriser immédiatement l’aide humanitaire à la population vénézuélienne

Source: CDU-CSU

23/02/2019

Maduro abuse des affamés dans sa lutte pour le pouvoir

Le souverain Nicolás Maduro a également fermé la frontière avec le Brésil et la Colombie avec la fermeture des frontières avec les îles des Caraïbes de Curaçao, Aruba et Bonaire. Le président du groupe de travail sur les droits de l’homme et l’aide humanitaire du groupe parlementaire CDU / CSU, Michael Brand, explique:

“La situation humanitaire au Venezuela devient de plus en plus dramatique. Alors que le peuple meurt de faim, le président socialiste Maduro abuse de la population pour en faire un pion au pouvoir.

Maduro révèle son vrai visage en refusant l’accès à l’aide humanitaire. La possession du pouvoir sans scrupules est plus importante pour lui que la vie de sa population. Quiconque, maintenant, comme la Chine, face à la faim et à la recrudescence des maladies infectieuses, met en garde contre les livraisons d’aide au Venezuela, n’a pas compris la gravité de la situation et en est complice.

Il est grand temps d’ouvrir la voie à l’aide humanitaire. Il est à craindre que ce week-end la situation au Venezuela ne dégénère encore et que davantage de personnes fuient le pays. Les organisations humanitaires qui se préparent au pire à la frontière ont un grand merci. “

