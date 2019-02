French News: Début réussi pour la nouvelle BMW S 1000 RR au coup d’envoi du WorldSBK en Australie.

Source: BMW Group Phillip Island. La nouvelle BMW S 1000 RR a fait ses débuts en course trois mois seulement après la sortie de la version de production. La première course a eu lieu samedi à Phillip Island (AUS) à l’ouverture de la saison du Championnat du Monde FIM de Superbike (World SBB). Tom Sykes (GBR) de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK a terminé septième avec son RR. Son coéquipier Markus Reiterberger (GER) a terminé 13e. Lors de la qualification pour la Superpole samedi matin, Sykes s’était assuré la quatrième place sur la grille. En course, il a longtemps roulé dans le top 6 avant de prendre du retard dans les dernières étapes. Reiterberger est parti de la 13ème place. Après avoir perdu quelques places au départ, il est revenu dans les points avec son tout nouveau RR dans les tours suivants.

Citations après la course 1 à Phillip Island.

Dr. Markus Schramm, responsable de BMW Motorrad: “La première course a été une étape extrêmement importante pour nous et nous pouvons être très satisfaits du résultat. Nous savions que notre nouvelle BMW S 1000 RR était très bien adaptée à WorldSBK. Cependant, nous n’avons pas été autorisés à supposer que les deux pilotes pourraient marquer des points lors de la première course. Un grand compliment à toute l’équipe et aux équipes locales à Munich et à Berlin pour le travail accompli dans les délais de développement courts. Cependant, nous avons également constaté aujourd’hui que nous avons encore un grand potentiel. “

Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Nous sommes très satisfaits du week-end jusqu’à présent. Nous avons montré que nous pouvions être à l’avant des séances. D’autre part, vous pouvez également voir où nous sommes encore en train de perdre. Cependant, nous en étions conscients lorsque nous sommes venus ici après les quelques jours de test et nous y travaillons. Si nous nous améliorons, nous sommes dans la musique. Nous sommes également heureux car nous ne nous attendions pas à ces résultats il y a deux mois et demi. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “Je pense que les deux pilotes ont fait un très bon travail. Nous n’aurions pas pu attendre beaucoup plus de Tom. Il a combattu dans le haut de gamme et dans une meilleure situation, il aurait pu rester en tête de la compétition. Mais un autre pilote et il s’est mutuellement enfoncé dans l’enceinte, il a donc perdu la connexion en haut. Dans mon cœur, je pense que le top 6 aurait été possible. La septième place concerne ce à quoi nous nous attendions. Donc, Tom a fait une belle course. De l’autre côté du garage, Markus a été gêné par les qualifications et un mauvais départ. De plus, il manquait d’adhérence. Mais il était dans la meilleure compagnie de très bons pilotes et a terminé à seulement dix secondes de son coéquipier – bien qu’il ait commencé beaucoup plus loin. Cela nous rend très confiants et nous ferons quelques modifications supplémentaires du jour au lendemain. “

Tom Sykes: “Nous étions constamment en tête et je suis surpris des énormes progrès réalisés par toute l’équipe BMW Motorrad WorldSBK. Être compétitif après seulement six jours d’essais est quelque chose de spécial. Je pense que tout le monde a pu se rendre compte que nous sommes encore un peu limités en ligne droite. Mais l’aspect positif est que la BMW S 1000 RR fait son travail dans les virages. Il ne fait aucun doute que nous avons un très bon vote de base en ce qui concerne le châssis, l’électronique et les freins. Le potentiel est définitivement là. La première course est terminée, nous continuons à travailler et à progresser. Et je dois dire: je pense que nous avons surpris beaucoup de gens jusqu’à présent. “

Markus Reiterberger: “Nous nous sommes un peu améliorés dans la pratique le matin, mais il semble que la hausse des températures pose un problème d’accroche. En Superpole, nous avons eu des problèmes avec un capteur. Mais je dois aussi dire honnêtement que je ne me sentais pas si bien et que je n’ai donc pas eu un bon tour. Malheureusement, mon départ n’était pas bon et dans les premiers tours j’ai essayé de ménager le pneu arrière pour la distance. J’ai réussi, mais ce n’était pas suffisant pour avancer. Personnellement, la position 13 n’était pas ce que j’attendais, mais pour BMW, c’était un bon résultat avec la septième place de Tom. Je pense qu’il y a encore beaucoup de potentiel en moi et en moto que nous pouvons encore exploiter. Nous continuerons à travailler et je suis sûr que nous pouvons le faire. “

MIL OSI