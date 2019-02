French News: Ekaterina Yurlova-Perkht a remporté la médaille d’argent et Dmitry Malyshko a remporté la médaille de bronze au Championnat d’Europe de biathlon

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 23 février, à Minsk (République de Biélorussie), les trophées ouverts du Championnat d’Europe de biathlon ont été disputés. L’équipe nationale russe a réapprovisionné la tirelire avec deux médailles.

Au début, Dmitry Malyshko a remporté la médaille de bronze. Le biathlète russe a perdu 35,2 secondes contre le vainqueur. Ils sont devenus la Norvégienne Tarja Be, qui a parcouru une distance de 10 km en 21 minutes 40,1 secondes. “Silver” a remporté le Suédois Jesper Nelin (21: 50,7).

Dans le tournoi féminin, la Russe Yekaterina Yurlova-Perkht a remporté la médaille d’argent. Dans la course de 7,5 km, elle a montré le résultat – 20 minutes, 14,9 secondes. “Gold” a remporté le Suédois Mona Broursson (19: 37.4), une médaille de bronze de sa compatriote Hannah Eberg (20: 23.0). Il est à noter que la biathlète russe Svetlana Mironova s’est arrêtée en une étape du podium d’honneur, terminant en 20 minutes 23,5 secondes.

Actuellement, l’équipe russe a trois médailles: l’or, l’argent et le bronze. Un peu plus tôt, Dmitry Malyshko et Evgenia Pavlova avaient remporté la médaille d’or du relais mixte. Dans l’épreuve par équipe, les Russes partagent la deuxième place avec l’équipe nationale de Norvège (1-1-1). Les Suédois sont en tête (3-2-1).

Le Championnat d’Europe de biathlon durera jusqu’au 24 février. Les compétitions sont ouvertes. Y assistent des représentants de 32 pays. Total a joué huit séries de récompenses.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite Yekaterina Yurlova-Perkht, Dmitry Malyshko et le personnel des entraîneurs de l’équipe nationale russe de biathlon pour les récompenses du Championnat d’Europe et leur souhaite de nouvelles réalisations et victoires sportives!

