Source: Russie – Conseil de la fédération

Chers amis, je vous félicite pour la journée du défenseur de la patrie!

Dans notre pays, depuis des temps immémoriaux, ils respectent le service militaire et comprennent l’importance du travail militaire, son rôle absolu dans la garantie de la sécurité et de l’intégrité territoriale de la Russie. L’histoire de l’armée russe est inextricablement liée aux annales de l’État russe, dont la formation et le développement ont été le théâtre de nombreux événements dramatiques et des épreuves les plus difficiles de la guerre. Grâce aux défenseurs de la Patrie, à leur courage, à leur patriotisme, à leur endurance et à leur volonté sans faille, la Russie est aujourd’hui un pouvoir fort, indépendant et libre. de l’armée russe, porte dignement le haut rang du militaire des forces armées de la Fédération de Russie. Gloire aux soldats russes, vaillants défenseurs de la patrie! Je vous souhaite à tous une bonne santé, de nouveaux succès et réalisations! V.I. MATVIENKO

MIL OSI