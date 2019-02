French News: Le président de l’Etat, Raimonds Vējonis, en visite en Allemagne

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le samedi 23 février 2019, le Président Raimonds Vējonis et Mme Iveta Vējone se sont rendus à Lunebourg pour poursuivre la visite d’État en République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «l’Allemagne»), où ils ont rencontré Ulrich Mädge, maire de Lunebourg. La coopération bilatérale de la Lettonie et de l’Allemagne, notamment dans le domaine de la culture et de la préservation du patrimoine historique.Le Président de la Lettonie a noté que, comme de nombreuses villes lettones, Lunebourg était une ville de la Ligue hanséatique. La Lettonie et l’Allemagne sont unis depuis des siècles par des liens économiques, éducatifs et culturels étroits. “Il est important pour nous d’explorer le patrimoine culturel allemand balte afin de promouvoir notre patrimoine historique commun”, a indiqué Raimonds Vjonis. Toutefois, pour discuter de la promotion, du maintien et de la recherche de la culture et des traditions allemandes baltes, la Présidente et Iveta Vējone ont rencontré des représentants de la Fondation pour la culture de la région baltique allemande * Il a également visité l’exposition du département de la Baltique dans le musée de la Prusse orientale, où il s’est rendu dans l’après-midi. Au cours de l’après-midi, le président Raimonds Vējonis a ouvert une discussion au musée de la Prusse orientale «80 ans après le départ des Baltiques allemands. L’identité des Allemands baltes de nos jours ». S’adressant aux participants à la discussion, le président Zatlers a noté que l’héritage culturel allemand balte laissé pendant des siècles est encore exploré et étudié, car l’idéologie dominante ne permettait pas toujours de se focaliser sur ce travail. après un nouveau regard sur le passé commun. J’espère que le débat sur l’identité allemande balte contribuera à renforcer le sentiment d’appartenance et à créer les conditions de son renouveau pour les jeunes générations “, a souligné Raimonds Vējonis. La visite du président de l’Etat en Allemagne a lieu du 21 au 25 février. Au cours de la réunion, le président Zatlers a rencontré le président fédéral Frank Walter Steinmeier, la chancelière fédérale d’Allemagne Angela Merkel. et le président du Bundestag, Wolfgang Shawl, ainsi que des orateurs honoraires d’éminents représentants de gouvernements allemands et locaux, d’hommes d’affaires et de personnel culturel et scientifique du Matthiae-Mahlzeit de la ville de Hambourg *. L’objectif de la Fondation de la culture allemande balte est de promouvoir la culture et les traditions allemandes baltes , la maintenance et la recherche, ainsi que la promotion d’une compréhension mutuelle totale avec les États baltes. Pour atteindre ses objectifs, la Fondation gère une vaste bibliothèque d’archives et la plus grande bibliothèque de littérature allemande balte (fiction et littérature industrielle) en Allemagne. Elle promeut également l’histoire de l’allemand baltique en organisant des séminaires, des conférences et des expositions et en publiant des travaux scientifiques et publicistes.

