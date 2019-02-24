Анатолий Яновский: “Россия предлагает повысить статус Азербайджана во ФСЭГ до государства-члена”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский в интервью азербайджанскому агентству Trend рассказал о том, как складывается взаимодействие России и Азербайджана на мировой энергетической арене, в каких сферах оно будет укрепляться, а также создании энергетического коридора с Азербайджаном и Ираном.

Сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на принципе добрососедства и стратегического партнерства, подчеркнул заместитель Министра.

“Укреплению нашего диалога на энергетическом треке в значительной мере способствует тесное сотрудничество наших стран на различных площадках. Мы отмечаем активную динамику двустороннего взаимодействия наших стран, как по вопросам двусторонней повестки, так и по проблематике многостороннего сотрудничества”, – рассказал он.

Анатолий Яновский отметил, что Азербайджан участвует в работе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) лишь в качестве наблюдателя. Россия предлагает рассмотреть возможность повысить статус страны в организации до государства-члена, сообщил замглавы Минэнерго России.

Что касается нефтяной сферы, то здесь продолжается сотрудничество Азербайджана и России по транспортировке азербайджанской нефти через территорию России. Одновременно, Россия, Азербайджан и Иран на уровне экспертов энергетических компаний обсуждают технические условия создания энергетического коридора.

“В случае принятия решения о реализации проекта, создание энергетического моста позволит обеспечить страны электроэнергией в периоды её дефицита в энергосистемах государств”, – пояснил Анатолий Яновский.

MIL OSI