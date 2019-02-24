Российский конькобежец Павел Кулижников в третий раз в своей карьере выиграл Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

23 и 24 февраля в голландском Херенвене прошёл Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, на котором были разыграны по комплекту наград среди мужчин и женщин.

Россиянин Павел Кулижников по сумме четырёх забегов показал результат 137,390 очка и в третий раз в своей спортивной карьере выиграл «золото» турнира. Ранее он побеждал на чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах.

«Павел Кулижников – прекрасный спортсмен, и справедливо входит в мировую элиту. Он стал первым в истории отечественного конькобежного спорта, кто смог трижды выиграть Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Рад поздравить Павла и его тренеров с успехом и желаю новых достижений», – отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Вторым в мужском турнире стал японец Тацуя Синхама (137,805), третьим – голландец Кьелд Нёйс (137,860).

В соревнованиях среди женщин россиянки Дарья Качанова (151,525), Ангелина Голикова (151,575) и Ольга Фаткулина (151,940) заняли в итоговой классификации с седьмого по девятое места соответственно. Первенствовала японка Нао Кодайра (149,665), вторая – её соотечественница Михо Такаги (150,050), третья – американка Бриттани Боу (150,180).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Павла Кулижникова и его тренеров с победой на Чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье и желает новых уверенных выступлений и высоких достижений!

Фото: isu.org

Пресс-служба Минспорта России

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