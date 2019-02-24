Сборная России по биатлону – вторая в общекомандном зачёте на Чемпионате Европы

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 февраля, в Минске (Республика Беларусь) в заключительный день Чемпионата Европы по биатлону разыграны два комплекта наград в мужской и женской гонках преследования. Россияне выиграли две медали: золотую и серебряную.

Чемпионкой Европы впервые в своей спортивной карьере стала Екатерина Юрлова-Перхт. Она преодолела дистанцию 10 км за 27 минут 43,4 секунды. Второй финишировала Ирина Кривко из Белоруссии (28:20,9), третьей – Надин Хорхлер из Германии (28:32,8).

В мужском турнире Матвей Елисеев выиграл «серебро». Его результат на дистанции 12,5 км – 21 минута 38,8 секунды. Первым стал норвежец Тарьей Бё (21:10,3), третьим – его соотечественник Хавард Богетвейт (22:04,5).

По результатам Чемпионата Европы россияне заняли второе место в общекомандном зачёте, завоевав пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Ранее Евгения Павлова и Дмитрий Малышко победили в одиночной смешанной эстафете, в спринте Екатерина Юрлова-Перхт взяла «серебро», а Дмитрий Малышко – «бронзу».

Первенствовала в общекомандном зачёте сборная Швеции (3-2-1), на третьем месте – команда Норвегии (2-1-2).

В Чемпионате Европы приняли участие представители 32 стран, которые разыграли восемь комплектов наград.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов – победителей и призёров Чемпионата Европы по биатлону, а также их тренеров с наградами турнира и желает новых успехов и высоких достижений!

Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

Пресс-служба Минспорта России

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