French News: Anatoly Yanovsky: “La Russie propose d’élever le statut de l’Azerbaïdjan au sein du GECF à un Etat membre”

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 23 février. – Anatoly Yanovsky, vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, a déclaré dans un entretien avec l’agence de tendances azerbaïdjanaise comment la Russie et l’Azerbaïdjan interagissaient sur la scène énergétique mondiale, dans quels domaines ils seraient renforcés et créer un corridor énergétique avec l’Azerbaïdjan et l’Iran La vice-ministre a souligné: “Renforcer notre dialogue sur le secteur de l’énergie depuis de nombreuses années et s’appuie sur les principes de bon voisinage et de partenariat stratégique.” ke contribue de manière significative à la coopération étroite entre nos pays dans divers domaines. Nous notons la dynamique active de la coopération bilatérale entre nos pays, à la fois sur les questions relatives à l’agenda bilatéral et sur les questions de coopération multilatérale “, a déclaré Anatoly Yanovsky. L’Azerbaïdjan a indiqué que le Forum des pays exportateurs de gaz n’était qu’un observateur. La Russie propose d’étudier la possibilité d’étendre le statut du pays dans l’organisation à l’Etat membre, a déclaré le chef adjoint du ministère russe de l’Énergie.En ce qui concerne le secteur pétrolier, l’Azerbaïdjan et la Russie continuent de coopérer pour transporter du pétrole azerbaïdjanais via la Russie. Dans le même temps, la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Iran, au niveau des experts des entreprises énergétiques, examinent les conditions techniques pour la création d’un corridor énergétique.

