French News: BMW Motorsport News – Numéro 05/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans de nombreuses autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Restez à jour.DTM: Les pilotes BMW apportent la touche finale à leur condition physique: pour les pilotes BMW DTM, un entraînement intensif était au programme cette semaine. De jeudi à dimanche, Philipp Eng (AUT), Joel Eriksson (SWE), Bruno Spengler (CAN), Marco Wittmann (GER) et le nouveau venu du DTM, Sheldon van der Linde (RSA), ont participé à un stage de conditionnement physique de quatre jours à Viareggio (ITA). Timo Glock (GER) n’a pas pu assister à la réunion pour cause de maladie, mais suivra une formation individuelle avec l’équipe de Formula Medicine dans les prochaines semaines. Le médecin de l’équipe, Riccardo Ceccarelli (ITA), et son équipe ont mis au point un plan d’exercices complet et polyvalent pour préparer parfaitement les coureurs à la prochaine saison de DTM. L’accent était également mis sur la condition physique, la réaction et l’entraînement mental. Le programme comprenait des séances d’entraînement sur divers appareils ainsi que diverses activités de plein air. “Le docteur Ceccarelli est une légende absolue. C’est pourquoi travailler avec lui et son équipe est formidable “, a déclaré Eng. “Chaque entraîneur ici a tellement d’expérience. En particulier, l’entraînement mental est très amusant. Les exercices de fitness parfois, mais la plupart du temps, c’est épuisant. Mais c’est aussi une bonne chose car cela nous prépare parfaitement à la nouvelle saison du DTM. “La saison 2019 du DTM commence avec les deux premières courses les 4 et 5 mai au Hockenheimring (GER). Les essais officiels d’ITR auront lieu du 15 au 18 avril au Lausitzring (GER) .TC America: BimmerWorld Racing débute avec deux voitures BMW M240i Racing Ce week-end s’annonce la saison de TC America, anciennement le Pirelli World Challenge La première course sur le “Circuit des Amériques” près d’Austin (USA) débutera, l’équipe de BimmerWorld Racing sera également au départ. Le chef d’équipe, James Clay (États-Unis), utilisera deux BMW M240i Racing. Cameron Evans (USA) est assis dans le cockpit de la voiture avec le numéro de départ 82, Chandler Hull (USA) démarre dans la voiture sœur portant le numéro 94. Grâce à un ensemble complet Evo, le modèle d’entrée de gamme BMW Customer Sports porte un nouveau nom à partir de la saison 2019. Entre autres choses, la mise à niveau inclut un logiciel de moteur optimisé. Les nouvelles plaques d’extrémité de l’aile arrière contribuent à l’amélioration visuelle des véhicules utilisés dans les séries de courses et les classes de la Coupe du monde. La saison de TC America comprend sept courses de sprint de 40 minutes chacune. Les dangers sont présents sur de nombreux circuits célèbres en Amérique du Nord, tels que “Virginia International Raceway” et “Road America” ​​(les deux Etats-Unis). Championnat China GT: Nick Yelloly lance pour AAI Motorsports. L’équipe de AAI Motorsports a sa distribution officielle cette semaine pour la a annoncé la saison de cette année du China GT Championship. Au total, l’équipe taïwanaise lancera trois BMW M6 GT3 et une BMW M4 GT4 lors des sept week-ends de course. Le premier week-end de course en Malaisie: Nick Yelloly (GBR), qui a pu acquérir une première expérience des véhicules BMW dans le cadre de la Coupe Blancpain GT Series Endurance et du Test DTM Young Driver. En tant que pilote d’usine BMW, le joueur de 28 ans participera à plus de courses cette saison et le programme complet sera annoncé plus tard. En Chine GT, Yelloly participera aux côtés de Junsan Chen, de Taiwan, dans la BMW M6 GT3 n ° 90 dans la catégorie GT3. Les cockpits des véhicules jumeaux n os 91 et 92 sont partagés par Jody Fanin (GBR) et Betty Chen, ainsi que par Ivan Lee et Kevin Chen (tous des TWN). Oscar Lee (USA) et Yuanhow Yao (TWN) prendront le volant de la BMW M4 GT4. Le premier week-end de course de la saison se tiendra du 16 au 17 mars sur le “Circuit international de Sepang” (MAS).

MIL OSI