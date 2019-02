French News: DBV considère que la société a besoin d’une action contre les insectes

Source: Deutscher BauernverbandDer (DBV) estime que la société doit absolument agir contre les insectes. Cette tâche doit être abordée ensemble. Les agriculteurs sont prêts à faire leur part “, souligne Joachim Rukwied, président de l’Association des agriculteurs allemands. Le programme d’action “Protection des insectes” et le projet de loi sur la protection des insectes, présentés par le ministère fédéral de l’Environnement, ne répondent pas à ce défi: “Un programme d’action qui n’aborde que marginalement des problèmes clés tels que la pollution effrénée, l’étalement urbain ou la mobilité ne peut pas atteindre ses objectifs” En outre, les instruments proposés ont évalué le président paysan Rukwied comme étant incomplet. “Nous devons fortement compter sur des modèles de coopération et des incitations. Il ne peut pas s’agir d’insectifuge de couvrir l’agriculture avec des exigences réglementaires maximales et dans d’autres domaines d’action importants de compter uniquement sur les contrats d’inspection, les compétitions, les appels et les déclarations d’intention générales. La préservation de la biodiversité et la protection des insectes ne sont possibles qu’avec les agriculteurs en tant que partenaires. Les mesures et les concepts doivent continuer à évoluer dans le champ de tension entre la préservation obligatoire des pollinisateurs et la protection nécessaire des cultures contre les parasites, a déclaré le président Rukwied.

