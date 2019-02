French News: Équipe nationale russe de biathlon – deuxième de l’épreuve par équipes du Championnat d’Europe

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 24 février à Minsk (République de Biélorussie), lors de la dernière journée des Championnats d’Europe de biathlon, deux séries de médailles ont été disputées dans les poursuites masculine et féminine. Les Russes ont remporté deux médailles: l’or et l’argent.

Ekaterina Yurlova-Perkht est devenue la championne d’Europe pour la première fois de sa carrière sportive. Elle a surmonté une distance de 10 km en 27 minutes 43,4 secondes. La deuxième a terminé Irina Krivko de Biélorussie (28: 20,9), la troisième – Nadine Horhler de Allemagne (28: 32,8).

Au tournoi masculin, Matvey Yeliseyev a remporté la médaille d’argent. Son résultat à une distance de 12,5 km – 21 minutes 38,8 secondes. La première était la Norvégienne Tarja Be (21: 10.3), la troisième – son compatriote Havard Bogetveit (22: 04,5).

Selon les résultats du Championnat d’Europe, les Russes ont pris la deuxième place dans la compétition par équipe, remportant cinq médailles: deux d’or, deux d’argent et un de bronze. Un peu plus tôt, Evgenia Pavlova et Dmitry Malyshko avaient remporté le relais simple mixte. Au sprint Ekaterina Yurlova-Perkht avait remporté la médaille d’argent et Dmitry Malyshko avait remporté la médaille de bronze.

L’équipe de Suède (3-2-1) a excellé dans l’épreuve par équipe, à la troisième place – l’équipe de Norvège (2-1-2).

Des représentants de 32 pays ont pris part aux championnats d’Europe et ont disputé huit séries de prix.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes vainqueurs et lauréats du Championnat d’Europe de biathlon, ainsi que leurs entraîneurs avec les récompenses du tournoi et leur souhaite de nouveaux succès et de grandes réalisations!

Photo: Vladimir Pesnya / RIA “Nouvelles”

Service de presse du ministère des Sports de Russie

