French News: La présidente de la Lettonie, Raimonds Vējonis et Mme Iveta Vējone rencontrent des représentants de la diaspora à Hambourg

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le dimanche 24 février 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis et Mme Iveta Vējone, ont rencontré à Hambourg des représentants de la diaspora et des cadets des Forces armées nationales de Lettonie (ci-après dénommés «NAF») en formation à Hambourg. Dans le monde, des personnes d’une même nationalité vivent, étudient et travaillent dans différents pays, et les Lettons ne font pas exception. Plus de 30 000 citoyens lettons vivent actuellement en Allemagne, participent à la vie publique allemande et contribuent au renforcement des relations amicales entre la Lettonie et l’Allemagne dans divers domaines, et attribuent un rôle particulier à la Société lettone d’Hambourg *, l’une des plus anciennes sociétés lettones d’Europe. Préservation de la lettonie et promotion de la Lettonie en Allemagne. »Il est important pour nous que nos compatriotes du monde entier gardent le lien avec la Lettonie et connaissent leur identité lettone, ainsi que leur souci de la langue lettone. Chacun de nos compatriotes fait partie de la Lettonie. Je crois qu’en gardant le contact avec la Lettonie et la Lettonie en unissant leurs forces, leurs connaissances et leurs compétences, nous pouvons renforcer notre pays, quelle que soit la distance qui les sépare », a déclaré le président de la Lettonie. Défenseurs nationaux – Les cadets des forces armées nationales, qui développent leur expertise universitaire à Hambourg. Le président a apprécié la volonté des cadets de la NAF et leur volonté de développer leurs connaissances afin de revenir en Lettonie et de renforcer leurs capacités de défense grâce à leurs connaissances professionnelles. * Société lettone à Hambourg ou Lettischer Verein à Hambourg e.V. a été fondée en 1951 et est l’une des plus anciennes sociétés lettones d’Europe et unit les Lettons à Hambourg, la deuxième ville d’Allemagne et la plus importante diaspora lettone du nord de l’Allemagne.

