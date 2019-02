French News: Le BMW Motorrad WorldSBK Team continue de marquer des points avec la nouvelle BMW S 1000 RR.

Source: BMW Group Phillip Island. La nouvelle BMW 1000 RR a été à son week-end d’ouverture du Championnat du Monde FIM Superbike (WorldSBK) se sont révélées être un marqueur constant. Toujours dans la course de dimanche à Phillip Island (AUS) a dépassé les deux pilotes des équipes moto BMW WorldSBK points de championnat. Markus Reiter (GER) était douzième, juste devant son coéquipier Tom Sykes (GBR) a terminé 13e dimanche après-midi était d’abord le nouveau « Super Pole Race » sur le programme – une course de sprint plus de dix rounds. Ici Sykes et Reiterberger occupaient les positions onze et douze ans. La course de l’après-midi est allé comme le samedi plus de 22 tours. Sykes a commencé à partir de la position de dix, Reiterberger de l’espace 13. Dans la phase initiale Sykes a dû éviter une chute dans un duel avec un autre pilote et perdu par quelques positions. Reiterberger a légèrement reculé au début. Mais pendant la course, les deux pilotes ont travaillé leur chemin vers l’avant et ont ensemble une partie d’un groupe très serrée de cinq ans. Et entre eux, les deux coéquipiers ont échangé des positions à plusieurs reprises. A la fin Reiterberger est venu 1,3 secondes avant l’arrivée Sykes.

Phillip Island le week-end a été également accueilli l’ouverture de la saison du Championnat Superbike australien (ASBK). Le mieux placé pilote BMW était Glenn Allerton (AUS) de l’équipe NextGen Motorsports / Maxima BMW. Il a terminé septième à deux reprises et une fois la neuvième position dans la course à trois ASBK. Pour son coéquipier Ted Collins (AUS) étaient deux onzième et dixième place à réserver.

Citations après la course 2 à Phillip Island.

Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport: “Nous devons nous contenter du week-end de course avec notre toute nouvelle BMW S 1000 RR. Cependant, cela a également montré dans la ‘Superpole Race’ et dans la seconde course que nous ne pouvons toujours pas nous rappeler notre véritable rythme. Nous perdons toujours dans la ligne droite, mais nous sommes à nouveau directement derrière la compétition à d’autres points de la piste. Si nous étions seuls sur la piste, nous ferions le top 6 ou le top 8 fois. Mais si nous sommes dans la course dans la foule, nous ne réussirons pas, car nous sommes arrêtés. Le point positif est donc que notre rythme théorique est déjà très bon. Maintenant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour corriger nos déficits en ligne droite. Mais ce premier week-end de course me rend fondamentalement positif pour le déroulement de la saison. “

Shaun Muir, directeur de l’équipe BMW Motorrad WorldSBK: “Nous devons être réalistes et je pense que nous avons atteint nos objectifs avec nos débuts en BMW S 1000 RR. Nous n’avons pas eu d’incidents majeurs et je pense que nous avons montré que la moto sera très compétitive très bientôt. Bien sûr, nous avons encore des chantiers de construction pour le moment, mais nous allons travailler dur pendant la pause jusqu’aux prochaines courses. Les deux pilotes ont très bien conduit et ont fait preuve de la patience nécessaire. Ils comprennent que le travail avec les composants nouvellement développés est toujours nécessaire. Donc, ma conclusion ce week-end est que nous pouvons nous attendre à un vélo très compétitif pour le reste de la saison. Nous devons juste être patients jusqu’à ce que cela se produise. “

Markus Reiterberger: “C’était beaucoup mieux qu’hier. J’ai vraiment apprécié la course. Même si j’ai raté mon objectif, le top 10, je pouvais au moins voir que c’était possible. J’aurais eu le rythme nécessaire si je n’avais pas commencé aussi loin après une séance de qualification difficile et si j’avais eu un meilleur départ. Dans la course elle-même, j’ai eu une meilleure impression dès le début et surtout une plus grande confiance en moi. Même si le niveau d’adhérence était encore pire qu’hier, nous avons fait un bon travail et avons franchi une nouvelle étape dans la bonne direction. J’ai réussi à ralentir certains adversaires et à faire beaucoup de bien dans les virages. C’est ce qui rend notre BMW S 1000 RR vraiment phénoménale. Malheureusement, le dépassement reste difficile pour nous car nous perdons à la sortie du coin et dans la ligne droite. Je prends les points positifs: le top 10 était possible, la sensation est meilleure et la direction est bonne. Je voudrais remercier toute l’équipe qui travaille sans relâche pour rendre ce progrès possible. Nous sommes ici en Coupe du Monde, ce n’est pas une ferme à poneys. Nous sommes un très jeune projet et le potentiel est bel et bien là. Maintenant, je ne peux pas attendre que nous nous rendions aux prochaines courses. “

Tom Sykes: “La journée a été difficile, mais je dois dire que nos résultats ne reflètent pas notre position actuelle. Il est regrettable que notre vélo soit actuellement limité en termes de performances en ligne droite. Mais nous en sommes toujours au début et l’aspect positif est que nous avons un très bon réglage des suspensions. Nous avons réussi à faire de bonnes manœuvres de dépassement, mais nous l’avons encore perdu à cause du passage facile de la piste. Lors de tous les tests et formations, lorsque nous voyagions seuls, nous avons montré que nous pouvions constamment nous classer dans le top 5. Nous savons donc pour quelle région du vélo nous avons encore des devoirs. Nous avons acquis l’expérience de quelques kilomètres de course et je sais que toute l’équipe de BMW Motorrad WorldSBK travaillera sans relâche pour poursuivre les progrès réalisés en hiver. “

