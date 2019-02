French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas avant son voyage en Sierra Leone, au Burkina Faso et au Mali

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresDans le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous nous engageons en faveur de la prévention des conflits, du maintien de la paix durable ainsi que d’une approche globale de la résolution des conflits. , La Sierra Leone est un pays autonome 20 ans après la fin de la guerre civile et le succès de la mission de l’ONU, qui façonne son avenir. Au Mali et au Burkina Faso, l’instabilité et les conflits suscitent actuellement de vives inquiétudes et l’Allemagne est très active dans les trois pays dans le cadre des Nations Unies, de l’Union européenne et au niveau bilatéral. Nous avons tout intérêt à aider l’Allemagne et l’Europe à surmonter leurs difficultés. Avec ce voyage, je voudrais avoir une impression personnelle des défis et des opportunités dans ces trois pays et dans la région.

