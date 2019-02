French News: Le patineur de vitesse russe Pavel Kulizhnikov a remporté le Championnat du monde au sprint complet pour la troisième fois de sa carrière

Source: Ministère des sports de Russie

Les 23 et 24 février, les Championnats du monde de patinage de vitesse ont été organisés à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Le Russe Pavel Kulizhnikov sur un total de quatre points a marqué un score de 137,390 points et a remporté l’or du tournoi pour la troisième fois de sa carrière sportive. Auparavant, il avait remporté les championnats du monde en 2015 et 2016.

“Pavel Kulizhnikov est un grand athlète et fait à juste titre partie de l’élite mondiale. Il est devenu le premier dans l’histoire du patinage de vitesse national, capable de remporter trois fois le titre de champion du monde de sprint. Je suis heureux de féliciter Pavel et ses entraîneurs pour leurs succès et je souhaite de nouvelles réalisations », a déclaré Pavel Kolobkov, ministre des Sports de la Fédération de Russie.

La deuxième dans le tournoi masculin était la Japonaise Tatsuya Sinham (137,805), la troisième – le Néerlandais Kjeld Neuys (137,860).

Lors des compétitions féminines, les Russes Darya Kachanova (151,525), Angelina Golikova (151,575) et Olga Fatkulina (151,940) ont pris respectivement la septième à la neuvième place du classement final. La Japonaise Nao Kodaira (149 665) était prioritaire, la deuxième – sa compatriote Miho Takagi (150 050), la troisième – la Brittany Bow (150 180).

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite Pavel Kulizhnikov et ses entraîneurs pour leur victoire aux Championnats du monde de patinage de vitesse en sprint tout autour et souhaite de nouvelles performances confiantes et de grandes réalisations!

