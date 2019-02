French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE et de la Ligue des États arabes

Source: Président de la Pologne en polonais

L’objectif du sommet est de renforcer les liens euro-arabes. Cette réunion est une nouvelle plate-forme de dialogue politique entre les deux organisations et a pour objectif de définir les grandes orientations pour le développement futur de la coopération de l’UE avec les pays arabes. C’est un forum de discussion sur une approche commune des problèmes régionaux qui affectent la stabilité et la sécurité de la zone euro-méditerranéenne. Abd al-Fattah as-Sisi, président de la République arabe d’Égypte, est l’hôte du sommet. Le gouvernement a indiqué que la situation était de 80%. Le territoire syrien est déjà stabilisé, c’est pourquoi les dirigeants qui ont assisté au sommet discutaient des moyens de rendre les migrants européens capables de retourner dans leur pays. Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas du retour des migrants de Pologne parce que nous avions pu arrêter cette vague migratoire, mais des pays qui ont un problème avec elle. Le Premier ministre a déclaré que les pourparlers au sommet concernaient également le potentiel d’aide humanitaire de l’UE Après la cérémonie d’ouverture, le gouvernement polonais a pris part à la séance plénière intitulée “Renforcer le partenariat euro-arabe et un débat sur les défis mondiaux”, au cours de laquelle les participants ont évoqué la coopération des deux organisations. les problèmes les plus importants qui sont dans l’intérêt des deux communautés. Une attention particulière a été accordée aux questions de coopération entre les deux parties dans la dimension mondiale, y compris sur les questions relatives aux changements climatiques, aux migrations et à la lutte contre le terrorisme international et la situation dans la région. Des questions telles que le commerce et les investissements figuraient parmi les questions abordées. Avant le sommet UE-Ligue, Mateusz Morawiecki a tenu plusieurs réunions bilatérales, notamment: avec le Premier ministre tchèque Andrei Babisz et le Premier ministre slovaque Peter Pellegrini. Entretiens avec les premiers ministres des pays du groupe de Visegrad concernés, notamment: négociations sur la prochaine perspective budgétaire de l’UE. Le chef du gouvernement a estimé que la Pologne avait une approche uniforme vis-à-vis des pays du V4, ce qui signifiait que le gouvernement serait en mesure de remporter un très bon budget pour la Pologne. Le ministre polonais a également pris la parole devant le Premier ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude avec Juncker. Le Brexit a été le sujet principal des discussions avec le Premier ministre britannique. Comme nous l’avons dit, nous essayons d’encourager les parties à trouver la solution la plus compromis et la plus créative possible. Il a ajouté qu’il est important pour nous que les droits de nos citoyens sur les îles britanniques ne soient pas menacés, y compris les droits des entrepreneurs, le commerce, l’exportation et l’importation – nous nous assurons que c’est le mieux sécurisé et qu’il sera protégé le mieux possible. Le Premier ministre a estimé que la conversation avec le président de la Commission européenne était bonne et a indiqué qu’elle concernait les principaux défis auxquels l’UE était confrontée.

