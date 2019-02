Premier Mateusz Morawiecki na szczycie szefów państw i rządów UE i Ligi Państw Arabskich

Source: President of Poland in Polish

Celem szczytu jest zacieśnianie więzi europejsko-arabskich. Spotkanie to stanowi nową platformę dialogu politycznego obu organizacji i ma na celu wyznaczyć główne kierunki dalszego rozwoju współpracy UE z krajami arabskimi. To forum dyskusji na temat wspólnego podejścia do wyzwań regionalnych, które wpływają na stabilność i bezpieczeństwo obszaru euro-śródziemnomorskiego. Gospodarzem szczytu jest prezydent Arabskiej Republiki Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi.

Szef rządu ocenił, że sytuacja na 80 proc. terytorium Syrii jest już ustabilizowana, dlatego przywódcy, który wzięli udział w szczycie zastanawiali się nad tym, jak spowodować, by migranci z Europy mogli wracać do swojego kraju. Dodał, że nie chodzi tu o powrót migrantów z Polski gdyż my byliśmy w stanie powstrzymać tę falę migracyjną, ale z tych krajów, które mają z tym problem.

Premier poinformował, że rozmowy na szczycie dotyczą także tego, jak unijna pomoc humanitarna może być we właściwy sposób rozdystrybuowana po to, żeby pomagać ludziom na miejscu i uniknąć dużych ruchów migracyjnych.

Szef polskiego rządu po ceremonii otwarcia szczytu wziął udział w sesji plenarnej zatytułowanej Wzmacnianie partnerstwa euro-arabskiego oraz debata nad wyzwaniami globalnymi.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o współpracy obu organizacji oraz najważniejszych problemach, które leżą w kręgu zainteresowania obu wspólnot. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom współdziałania obu stron w wymiarze globalnym, m.in. w kwestiach zmiany klimatu, migracji i zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz sytuacji w regionie. Wśród omawianych kwestii znalazły się tematy takie jak handel i inwestycje.

Przed szczytem UE-Liga Państw Arabskich premier Mateusz Morawiecki odbył kilka spotkań dwustronnych, w tym m.in. z premierem Czech Andrejem Babiszem i premierem Słowacji Peterem Pellegrinim. Rozmowy z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej dotyczyły m.in. negocjacji kolejnej perspektywy budżetowej UE. Szef rządu ocenił, że Polska ma jednolite podejście z krajami V4, co jego zdaniem oznacza, że rząd będzie w stanie wywalczyć bardzo dobry budżet dla Polski.

Szef polskiego rządu rozmawiał przed szczytem także z premier Wielkiej Brytanii Theresą May oraz przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem. Głównym tematem rozmów z brytyjską premier był Brexit, gdzie, jak mówił premier staramy się skłaniać strony do tego, żeby wypracować jak najbardziej kompromisowe, kreatywne rozwiązanie. Dodał, że dla nas ważne jest to, że prawa naszych obywateli na wyspach brytyjskich są niezagrożone, również prawa przedsiębiorców, handel, eksport, import – dbamy o to, żeby było to jak najlepiej zabezpieczone i będzie jak najlepiej zabezpieczone. Rozmowę z przewodniczącym KE premier ocenił jako dobrą i poinformował, że dotyczyła ona głównych wyzwań, które stoją przed UE.

