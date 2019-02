Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējones kundze Hamburgā tiekas ar diasporas pārstāvjiem

Source: President of Latvia in Latvian

Svētdien, 2019. gada 24. februārī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējones kundze Hamburgā tikās ar diasporas pārstāvjiem un Hamburgā studējošajiem Latvijas Nacionālo Bruņoto (turpmāk – NBS) spēku kadetiem.

Tikšanās laikā, uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents norādīja, ka šodien mūsdienu dinamiskajā pasaulē vienas tautības cilvēki dzīvo, mācās un strādā dažādās valstīs, arī latvieši nav izņēmums. Vācijā šobrīd mīt vairāk nekā 30 tūkstoši Latvijas valstspiederīgo, kas iesaistās Vācijas sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicina Latvijas un Vācijas draudzīgo attiecību stiprināšanu dažādās jomās.

Raimonds Vējonis atzīmēja, ka Latviešu biedrība Hamburgā*, kas ir viena no senākajām latviešu biedrībām Eiropā, ieņem īpašu lomu latviskuma saglabāšanā un Latvijas atpazīstamības veicināšanā Vācijā.

“Mums ir svarīgi, ka tautieši visā plašajā pasaulē saglabāt saikni ar Latviju, apzinās savu latvisko identitāti, kā arī kopj un rūpējas par latviešu valodu. Katrs mūsu tautietis ārvalstīs ir daļa no Latvijas. Ticu, ka saglabājot saikni ar Latviju un latvisko, apvienojot spēkus, zināšanas, prasmes, mēs varam stiprināt mūsu valsti, neatkarīgi no tā, kāds attālums mūs šķir,” uzsvēra Valsts prezidents.

Valsts prezidents atzina, ka bija patiess prieks klātesošo vidū redzēt arī Latvijas valsts topošos aizstāvjus – Nacionālo bruņoto spēku kadetus, kas pilnveido savas akadēmiskās zināšanas Hamburgā. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja NBS kadetu vēlmi un gatavību attīstīt savas zināšanas, lai pēc tam atgrieztos Latvijā un ar savām profesionālajām zināšanām stiprinātu valsts aizsardzība spējas.

* Latviešu biedrība Hamburgā jeb Lettischer Verein in Hamburg e.V. ir dibināta 1951. gadā un ir viena no senākajām latviešu biedrībām Eiropā un vieno latviešus Hamburgā – otrā lielākajā Vācijas pilsētā un Ziemeļvācijas nozīmīgākajā latviešu diasporas centrā.

