Аэрофлот провел презентацию породной группы «шалайка» для кинологического сообщества

Source: Russia Aeroflot

25 февраля 2018 года, Москва. — Аэрофлот представил кинологическому сообществу своих служебных собак — породную группу «шалайка». Презентация состоялась 24 февраля 2019 года на интернациональной выставке собак «Евразия 2019» в «Крокус Экспо». Организатором выставки является Российская кинологическая федерация (РКФ), которая в конце прошлого года официально утвердила стандарт породной группы «шалайка».

На главном ринге «Евразии 2019» выступили кинологи Аэрофлота со своими подопечными. Гостям выставки продемонстрировали видеосюжеты о породной группе, особенностях подготовки и работы собак, уникальных разработках авиакомпании в области ольфакторного мониторинга. Затем шалайки выполнили задания по обнаружению взрывчатых веществ. Одной из собак предложили найти банку со следами запаха взрывчатки, другой — отыскать муляж самодельного взрывного устройства среди коробок, имитирующих багаж пассажиров аэропорта. Животные оперативно и уверенно справились с испытаниями.

Обнаружение взрывных устройств и взрывчатых веществ является главной обязанностью шалаек в их повседневной работе. Кинологи со служебными собаками ежедневно выполняют осмотр самолетов, аэропорта и прилегающих территорий для обеспечения авиационной безопасности. Многолетний опыт подтверждает, что живые «детекторы» работают эффективнее, чем современное оборудование. Благодаря уникально тонкому обонянию эти собаки способны различать до полумиллиона запахов и обнаружить даже слабый след целевого вещества.

Представители породной группы «шалайка» трудятся в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота. Отдел был основан в 2001 году, на сегодняшний день в нем числится 29 кинологов и 55 служебных собак. Создателем породной группы является Клим Тимофеевич Сулимов — известный российский биолог, кинолог и специалист по одорологии. Он много лет сотрудничает с кинологической службой Аэрофлота в качестве консультанта.

Шалайка — межвидовой гибрид оленегонной лайки и шакала. Эта породная группа унаследовала лучшие качества своих предков. От шакала она получила уникально чуткое обоняние и способность работать в жару до +45° С, от лайки — хорошую адаптацию к морозам до -30° С. Шалайки имеют небольшие размеры и вес, которые позволяют передвигаться в ограниченных пространствах. Все эти характеристики дают им преимущество перед традиционными породами служебных собак.

Аэрофлот использует уникальные свойства шалаек для инновационных научных разработок. В компании создана система ольфакторного мониторинга, благодаря которой кинологические исследования стали объективными и измеряемыми. В основе системы — особый программно-аппаратный комплекс российского производства. На собаку надевают датчики, которые отслеживают ее реакцию на исследуемые вещества, а специальная компьютерная программа расшифровывает показания. Затем оформляется объективное документальное заключение о наличии или отсутствии взрывчатых веществ на объекте. Шалайки способны исследовать не только территории и помещения, но и пробы воздуха. Этот вариант ольфакторного мониторинга получил название «дистанционный анализ воздушной среды». Работники выполняют забор воздуха из труднодоступных мест и доставляют пробы в лабораторию для анализа. Шалайки способны уловить даже слабый запах целевого вещества на фильтре, через который прокачивался воздух из обследуемого помещения. Товарный знак «Ольфакторный мониторинг Olfactory Monitoring» зарегистрирован в России и семи зарубежных странах — США, Чехии, Азербайджане, Узбекистане, Великобритании, Германии, Японии.

Кинологическая служба Аэрофлота регулярно получает престижные награды. В конце 2018 года перевозчик был удостоен премии «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». Впервые в истории награды приз в области биотехнологий получила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт. Шалайки получили известность и за рубежом. Коммуникационный проект в англоязычном Facebook об уникальных собаках Аэрофлота принес авиакомпании награды главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards — перевозчик завоевал гран-при и одержал победу в трех номинациях.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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