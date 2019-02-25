Б. Жамсуев: В Агинском округе есть традиция проводить именные турниры памяти героев

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Сенатор принял участие в мероприятиях, посвященных памяти учительницы школы №1 г. Беслана.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятиях, посвященных памяти Даримы Батуевны Аликовой-Базаровой, учительницы школы №1 г. Беслана. Уроженка Агинского Бурятского округа Забайкальского края, трагически погибла во время террористического акта. Дарима Аликова-Базарова до последней минуты оставалась со своими учениками.

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти Даримы Батуевны Аликовой-Базаровой, учительницы школы №1 г. Беслана

Баир Жамсуев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске на здании Агинской средней школы №2, где училась героиня. В этой школе реализуется проект «Память сердца», в рамках которого была подготовлена фотовыставка, посвященная ей.

Решено учредить турнир Агинского Бурятского округа Забайкальского края по волейболу среди школьников имени Даримы Аликовой-Базаровой

В целях увековечивания имени Даримы Аликовой-Базаровой решено учредить турнир Агинского Бурятского округа Забайкальского края по волейболу среди школьников, который будет проводиться один раз в два года.

Баир Жамсуев принял участие в мероприятиях, посвященных памяти Даримы Батуевны Аликовой-Базаровой, учительницы школы №1 г. Беслана

На торжественном открытии турнира Баир Жамсуев отметил большое значение данного мероприятия в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Замечательно, что в Агинском округе есть традиция проводить именные турниры памяти героев. Святая обязанность наших земляков – вечно хранить память о верных сыновьях и дочерях, выполнивших ценой собственной жизни долг защитника Родины и долг учителя. Для подрастающего поколения такие мероприятия очень нужны и полезны», — отметил сенатор.

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