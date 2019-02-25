В Башкортостане строительная фирма, в интересах которой совершено коррупционное правонарушение, оштрафована на полмиллиона рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По инициативе прокуратуры г. Кумертау Республики Башкортостан коммерческая организация привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

Надзорными мероприятиями установлено, что в производстве местного отдела службы судебных приставов находилось исполнительное дело о взыскании с ООО «Башремстрой+» более 147 тыс. рублей. Указанную сумму предприятие задолжало контрагенту.

В ходе проведения исполнительных действий по принудительному взысканию долга, директор предприятия предложил заместителю старшего судебного пристава отдела деньги за составление акта о невозможности взыскания с компании денежной суммы.

Государственный служащий пресек незаконные действия должника и сообщил о данном факте руководству.

В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении ООО «Башремстрой+», в интересах которого совершено коррупционное правонарушение, административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 500 тыс. рублей. Кроме того, по ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество фирмы в качестве обеспечительной меры по уплате штрафа.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI