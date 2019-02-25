В. Кресс: Усиление авторитета и конкурентоспособности российских вузов повышает их привлекательность для иностранных студентов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по развитию экспортного потенциала российской системы образования.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области провел заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России.

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Сенатор сообщил, что рабочая группа создана по итогам состоявшегося в ноябре 2018 года «круглого стола» на тему «О мерах по увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования».

Виктор Кресс напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ среди приоритетов нашей внешней политики указал, в том числе на расширение сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров для общения между людьми. «Это напрямую соотносится с работой нашей группы», — сказал парламентарий.

Сенатор проинформировал, что в ходе работы «круглого стола» были выявлены проблемы, касающиеся вопросов миграционно-визовой политики, транспортного сообщения российских городов с зарубежными странами, медицинского обслуживания, обеспечения учебной литературой, модернизации материально-технической базы вузов и другие.

Будем прорабатывать вопросы, касающиеся создания условий, направленных на увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в отечественных вузах

«Будем осуществлять мониторинг принятых рекомендаций, а также прорабатывать вопросы, касающиеся создания условий, направленных на увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в отечественных вузах», — дополнил Виктор Кресс. По его словам, усиление авторитета и конкурентоспособности российских вузов повышает их привлекательность для иностранных студентов.

Александр Башкин и Виктор Кресс

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Ольга Тимофеева

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Виктор Кресс

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Заседание временной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания благоприятных условий для обеспечения интереса иностранных граждан к получению образования в России

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Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская рассказала о федеральном проекте «Экспорт образования», который входит в состав стартовавшего с этого года масштабного национального проекта «Образование». Проектом предусмотрены бюджетные средства на разработку моделей, механизмов и инструментов, способствующих привлечению иностранных студентов, реализацию мероприятий, направленных на формирование социальной инфраструктуры университетов.

Она подчеркнула, что взаимодействие с профессиональным сообществом помогает урегулировать имеющиеся вопросы и призвала оперативно приступить к их решению, развивая нормативно-правовую базу.

Марина Боровская также указала, что в современных условиях вузы становятся непосредственными участниками социально-экономического, культурного развития регионов, повышения их привлекательности для иностранных студентов, продвижения положительного имиджа России.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области предложил на примерах Астраханского государственного университета и Астраханского государственного медицинского университета рассмотреть ряд вопросов, затрагивающих пребывание на территории России иностранных студентов и требующих законодательного урегулирования на федеральном уровне.

Он указал, что условия обучения и проживания должны быть комфортными и понятными как для обучающих организаций, так и для иностранных студентов.

Александр Башкин предложил разработать в рамках рабочей группы законодательную инициативу, касающуюся вопросов миграционного законодательства, с учетом позиции МВД РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

В заседании приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Валерий Марков, МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми член Комитета СФ по международным делам Ольга Тимофеева, ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Яна Лапина, директор Главэкспертцентра Вера Скоробогатова, ректор РГГУ Александр Безбородов, руководители вузов, эксперты.

Подводя итоги обсуждения, Виктор Кресс отметил, что прозвучавшие предложения будут систематизированы и учтены в дальнейшей деятельности рабочей группы, включая совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы.

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