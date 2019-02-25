В Магадане по инициативе прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Магаданской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Международный научный инновационный центр строительства и пожарной безопасности «М».

Установлено, что представитель организации передал незаконное вознаграждение должностному лицу регионального управления МЧС России, в интересах указанного юридического лица. Деньги предназначались за заблаговременное предоставление информации о выявленных нарушениях технических условий ТЦ «Идея» в Магадане.

В этой связи прокурором области в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица).

По результатам его рассмотрения суд назначил ООО «Международный научный инновационный центр строительства и пожарной безопасности «М» наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

В отношении представителя общества возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (дача взятки). После его рассмотрения судом виновному назначено наказание в виде штраф.

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