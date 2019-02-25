В Пензенской области по требованию прокуратуры прекращены полномочия депутатов, нарушивших законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Пензы Пензенской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции депутатами Пензенской городской думы

Установлено, что два представителя законодательного органа при предоставлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи не указали сведения о части доходов, об участии в коммерческих организациях и иные необходимые сведения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Ленинского района г. Пензы внес в думу областного центра представление об устранении нарушений закона и потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения законодательства о противодействии коррупции.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутатов досрочно прекращены.

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