Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по вопросу совершенствования законодательства в части рассмотрения обращений граждан.

Положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» требуют модернизации. Такое мнение высказал председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга на совещании по вопросу совершенствования законодательства в части рассмотрения обращений граждан.

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Сенатор сообщил, что Комитет СФ подготовил законопроект на основе поступивших от регионов предложений. «Документ, естественно, будет дорабатываться. К нам уже поступили отзывы от некоторых государственных органов субъектов Федерации», — сказал Андрей Кутепов, отметив, что в этом вопросе также важно учитывать рекомендации министерств и ведомств.

Парламентарий обозначил основные новеллы законопроекта. «Мы попытались дать перечень организаций, осуществляющих публично значимые функции, а также синхронизировать сроки рассмотрения обращения. Кроме того, дали определения индивидуальному, коллективному обращениям. Целесообразность таких определений высказывалась органами государственной власти субъектов РФ».

Андрей Кутепов и Эдуард Исаков

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Виктор Озеров

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Андрей Кутепов

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Олег Цепкин

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Андрей Кутепов назвал актуальным вопросом так называемую «массовую рассылку», когда обращения направляются нескольким адресатам. «Много регионов предлагало упорядочить ответы на «веерную рассылку». Это проблема, с которой сталкиваемся и мы в своей практике», — сообщил сенатор.

В рамках совещания состоялось обсуждение вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления в сфере рассмотрения обращений граждан.

Выступающие отмечали, что в настоящее время все большую популярность приобретают электронные обращения, поданные в органы власти посредством сети Интернет. В этой связи они сошлись во мнении о необходимости законодательного закрепления положений, позволяющих идентифицировать личность обратившегося.

Подводя итоги дискуссии, Андрей Кутепов поблагодарил участников за высказанные конструктивные рекомендации. «Такое взаимодействие между законодателями и правоприменителями очень плодотворно. Все предложения будут нами внимательно рассмотрены и учтены», — сказал глава Комитета СФ.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Виктор Озеров, ОзеровВиктор Алексеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области заместитель начальника Департамента по рассмотрению жалоб и правовой работы Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Альберт Туаев, представители ЦИК России, Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, ФАС России, исполнительных и законодательных органов власти субъектов РФ.

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