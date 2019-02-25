Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 февраля 2019, 18:20

Сегодня в г. Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Отмечено, что совместная работа компании и Правительства региона позволила повысить уровень газификации Самарской области до одного из самых высоких в стране — 99,4% на 1 января 2019 года.

Для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском районе в рамках Программы газификации в текущем году «Газпромом» предусмотрены средства для начала сооружения газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в районе с. Калиновка, а также двух межпоселковых газопроводов от этой станции. Кроме того, компания завершает проектирование газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе, четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и Сызранском районах.

«Газпром» планирует расширить газозаправочную сеть в Самарской области. В дополнение к действующим шести автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) и многотопливной АЗС предполагается построить еще три АГНКС. Новые объекты будут расположены в г. Новокуйбышевске, а также на автотрассе М-5 «Урал» в Сергиевском и Ставропольском районах. Компания уже приступила к проектно-изыскательским работам.

Алексей Миллер обратил внимание Дмитрия Азарова на необходимость принятия мер по погашению накопленной просроченной задолженности потребителей за поставленный газ. На 1 января 2019 года она составила 1,31 млрд руб.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Самарской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года.

В 2006–2018 годах «Газпром» направил на развитие газификации региона 2,5 млрд руб. Построено шесть межпоселковых газопроводов общей протяженностью 89,6 км.

В рамках программы «Газпром — детям» в Самаре возведен Ледовый дворец «Кристалл», на территории региона построены многофункциональные спортивные площадки. Ведется строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Тольятти.

Управление информации ПАО «Газпром»

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