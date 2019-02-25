О начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» (25.02.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация

О начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ»

Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Социнвестбанк».

25 февраля 2019 года

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