О. Тимофеева: День защитника Отечества в 2014 году в Севастополе положил начало Крымской весне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных Дню защитника Отечества и 5-й годовщине Дня народной воли.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Ольга Тимофеева ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и 5-й годовщине Дня народной воли, который отмечается в Севастополе 23 февраля.

«Митинг, прошедший 23 февраля 2014 года на центральной площади города им. П.С. Нахимова и собравший десятки тысяч людей, стал первым в Крыму массовым народным выступлением против государственного переворота в Киеве и тем самым положил начало Крымской весне», – сказала сенатор.

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Она подчеркнула, что для Севастополя это особая дата, именно в этот день на митинге был избран народный мэр, а накануне, 22 февраля, на этой же площади Севастополь встречал бойцов спецподразделения «Беркут», вернувшихся из охваченного беспорядками Киева. «Они были в числе тех, кто первыми встали на пути фашизма в феврале 2014 года, они выстояли и вернулись домой, а уже 25 февраля выдвинулись на Перекоп и встали живым щитом на защиту Крымского полуострова», – отметила Ольга Тимофеева.

Сенатор приняла участие в чествовании личного состава спецподразделения «Беркут» и в возложении цветов к Мемориалу Героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. В мероприятии также участвовали представители Законодательного Собрания и Правительства Севастополя, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Севастополю, общественных ветеранских организаций и силовых структур, жители города.

Ольга Тимофеева посетила мемориальный музей «35 береговая батарея», на территории которого прошли торжества в честь Дня защитника Отечества и Дня народной воли. «На 35-й батарее проходят мероприятия ко всем значимым датам, связанным с историей города и страны, а 23 февраля для Севастополя – двойной праздник, – сказала парламентарий. – Мы вспоминали события тех дней, главной задачей которых было – увести город от беды, от крови и разрушения». На мероприятии присутствовали парламентарии, бойцы подразделения «Беркут», представители избиркома, готовившие и проводившие референдум 2014 года, общественных организаций, курсанты училища им. Нахимова, жители Севастополя.

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