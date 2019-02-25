Председатель СФ В. Матвиенко встретилась с Председателем Национального собрания Армении А. Мирзояном

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских и межрегиональных отношений, а также взаимодействие в рамках международных парламентских организаций.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских и межрегиональных отношений, а также взаимодействие в рамках международных парламентских организаций.

Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Республики Армения А. Мирзояном

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Республики Армения А. Мирзояном

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Республики Армения А. Мирзояном

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Республики Армения А. Мирзояном

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального собрания Республики Армения А. Мирзояном

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Валентина Матвиенко поздравила главу Национального собрания Армении с избранием на должность. «Отрадно, что свой первый внешнеполитический визит Вы совершаете в Россию. Мы видим в этом символ того, что преемственность в отношениях между нашими государствами будет сохранена».

Мы вышли на хороший уровень сотрудничества. Надеюсь, что он будет сохранен

Председатель СФ подчеркнула, что Армения является традиционно дружественной России страной, и высказалась за дальнейшее продолжение и расширение связей. «Мы вышли на хороший уровень сотрудничества. Надеюсь, что он будет сохранен, а также будут выработаны новые подходы и форматы взаимодействия», — сказала она.

Валентина Матвиенко также отметила тот факт, что Председатель Национального собрания Республики Армения выступит на пленарном заседании Совета Федерации 27 февраля.

Глава верхней палаты парламента считает важным координацию усилий России и Армении в рамках международных парламентских организациях, таких как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ и другие.

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Особое внимание Валентина Матвиенко уделила сотрудничеству в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Она отметила активную позицию армянских законодателей на площадке Ассамблеи. Значимыми направлениями в рамках МПА глава СФ назвала создание модельных законов, мониторинговые миссии в наблюдении за выборами.

Арарат Мирзоян подчеркнул дружественный и союзнический характер российско-армянских отношений. Он назвал важным регулярный характер встреч и бесед, подчеркнув, что в Армении придают особое значение развитию двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

Спикер армянского парламента назвал ключевым звеном сотрудничества – Межпарламентскую комиссию по сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Федеральным Собранием России. «Мы с нашей стороны уже завершаем формирование армянской части комиссии. Думаю, что надо обсудить также возможность, чтобы комиссию возглавили с обеих сторон заместители председателей палат», — добавил Арарат Мирзоян.

В ходе встречи глава Национального собрания Республики пригласил главу Совета Федерации посетить Армению с официальным визитом.

В беседе приняли участие заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков, РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко. ЧернышенкоИгорь Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

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