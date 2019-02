French News: 25 février 2019 | L’ancien juge de la Cour constitutionnelle fédérale Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Ernst-Wolfgang Böckenförde est décédé

Source: Cour constitutionnelle fédérale

Communiqué de presse n ° 14/2019 du 25 février 2019

L’ancien juge de la Cour constitutionnelle fédérale Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Ernst-Wolfgang Böckenförde est décédé le 24 février 2019 à l’âge de 88 ans.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ernst-Wolfgang Böckenförde a étudié le droit et l’histoire aux Universités de Münster et Munich. Après avoir passé le premier examen de l’état en 1953, il était en 1956 pour le Dr JUR et 1960. Dr. phil. PhD. Après son Habilitation en 1964, il a enseigné en tant que professeur de droit public, l’histoire constitutionnelle et juridique et la philosophie du droit à l’Université de Heidelberg, Bielefeld et Fribourg-en-Breisgau.Am 20 Décembre 1983 a été Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ernst-Wolfgang Böckenförde nommé juge de la Cour constitutionnelle et, jusqu’à sa retraite le 3 mai 1996 Membre du Sénat deuxième. Son département inclus, en particulier le droit d’asile et le Finanzverfassungs- et le droit interne. En tant que rapporteur, il a préparé un certain nombre de décisions importantes. Seulement à titre d’exemple sont les décisions à “Nachfluchttatbeständen” (BVerfGE 74, 51) pour l’asile tamoul (BVerfGE 80, 315) et la péréquation financière (BVerfGE 86, 148) appelé. Il a également ab.Prof 11 voix contre. Dr. Dr. h. c. mult. Ernst-Wolfgang Böckenförde a reçu de nombreux honneurs et prix, dont le Grand-Croix du Mérite avec étoile et le ruban de l’épaule de la République fédérale d’Allemagne, la Médaille du Mérite de l’Etat de Bade-Wurtemberg, le prix Hannah Arendt pour la pensée politique, et des doctorats honorifiques des universités de Bochum, Tubingen, Bâle, Bielefeld et Münster.Zuletzt vécu Prof. Dr. h. c. mult. Ernst-Wolfgang Böckenförde à Au près de Fribourg.

