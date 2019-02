French News: À Magadan, à l’initiative du parquet, une organisation commerciale a été condamnée à une amende de 500 000 roubles pour infraction de corruption.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la région de Magadan a effectué un audit du respect de la législation anti-corruption dans le cadre des activités du Centre international d’innovation scientifique pour la construction et la sécurité incendie, LLC «M». L’argent était destiné à fournir des informations préalables sur les violations constatées des conditions techniques du centre commercial «Idea» à Magadan. À cet égard, le procureur régional a engagé une procédure pour infraction administrative au sens de la partie 1 de l’art. 19.28 du code administratif (rémunération illégale dans l’intérêt d’une personne morale) .Selon les résultats de son examen, le tribunal a condamné le Centre international de l’innovation scientifique pour la construction et la sécurité incendie “M” LLC à une amende de 500 000 roubles. La décision de justice est entrée en vigueur. Un représentant de la société a engagé et enquêté sur une affaire pénale au titre de la partie 2 de l’art. 290 du Code pénal (corruption). Après avoir été examiné par le tribunal, le coupable a été condamné à une amende. Cette information, ainsi que d’autres nouvelles, peuvent être consultées au service d’information et de communication du procureur général de la Fédération de Russie, “AIR”, à l’adresse suivante:

