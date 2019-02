French News: Adaptation de la loi sur l’énergie des bâtiments requise

Source: NABU – Naturschutzbund Deutschland: progrès dans le secteur du bâtiment

Les partenaires de l’alliance du bâtiment se sont positionnés à l’occasion de l’annonce du projet de loi sur la loi sur l’énergie des bâtiments GEG. Les 21 associations signataires exigent d’importants amendements à l’ECE, sinon le retrait du projet.

Construction préfabriquée avant rénovation – Photo: Helge May

25 février 2019 – La CDU, la CSU et le SPD ont convenu dans l’accord de coalition de lancer une loi sur l’énergie dans les bâtiments. Cependant, du point de vue des associations signataires, le projet qui vient d’être connu est totalement inadéquat pour donner l’impulsion nécessaire à la transition énergétique et à la protection du climat dans le secteur de la construction, mais met même en péril la réalisation des objectifs de la politique énergétique et climatique. de notre point de vue, d’examiner les points essentiels ou de retirer le projet:

1. Pas de ramollissement des exigences énergétiques applicables

La “clause d’innovation” (§ 102) devrait être supprimée. Il permet de se soustraire aux normes établies et crée une clause relative à la bureaucratie nécessitant des efforts considérables en matière de mise en œuvre – en tout état de cause de graves déficits en matière de mise en œuvre. Le programme de recherche sur l’énergie (véritables laboratoires) est tout à fait suffisant pour tester de nouvelles approches en matière de développement durable. Nous soutenons les approches de district, tant que les exigences relatives à chaque bâtiment continuent d’exister pour le règlement de plusieurs bâtiments et qu’une valeur ajoutée pour les utilisateurs et le redressement énergétique sont créés au-delà (§ 106).

2. Promouvoir ensemble les énergies renouvelables et l’efficacité

En mettant à jour les réglementations existantes, l’ECE ne parvient pas à définir des incitations ciblées (climatiques) pour l’utilisation de la chaleur renouvelable. Pour aggraver les choses, l’obligation d’utilisation peut être complètement contournée par des mesures de remplacement, et les exigences de ces mesures – par exemple en matière d’efficacité énergétique (§ 45) – ont même été réduites. Il n’ya pas de stratégie dans le portefeuille pour augmenter la part de chaleur renouvelable. La clause de bonus PV (§ 23) doit être améliorée à certains endroits. Dans certains cas, cela rend les systèmes basés sur le mazout et le gaz naturel meilleurs que des bâtiments efficaces alimentés principalement par une énergie renouvelable sur site. Une flexibilisation efficace doit aboutir à plus, pas moins, de protection du climat.

3. Développer le droit de l’énergie des bâtiments pour l’avenir

Les nouvelles exigences de construction du projet contredisent tous les objectifs antérieurs (IEKP, concept énergétique, directives de l’UE). Les mesures d’atténuation contenues contredisent le droit de l’UE et créent de nouvelles incertitudes juridiques. Le GEG doit avoir une perspective à long terme et des étapes intermédiaires Dans le stock (neutralité carbone) et accompagnés d’incitations fiscales, de subventions et de calendriers de réhabilitation individuels, les bâtiments non résidentiels du secteur public doivent au moins être conformes à la norme KfW Efficiency House 40. La loi de réglementation doit être simplifiée et alignée sur les résultats

4. La protection du climat et le logement abordable ne doivent pas être une contradiction

Logements abordables et respectueux de l’environnement pour tous: il faut éviter les difficultés sociales et les réglementations existantes doivent être accompagnées d’un cadre de soutien non bureaucratique et d’informations préliminaires permettant un logement abordable et respectueux du climat pour tous.Les bâtiments les plus énergiques doivent être modernisés en priorité et socialement acceptables. L’obligation de remplacement pour les chauffages à accumulation de nuit doit être rétablie.

TÉLÉCHARGER

PLUS SUR L’ALLIANCE

Promotion de la réhabilitation des bâtimentsDans une alliance de construction conjointe avec d’autres partenaires de l’industrie, des défenseurs des consommateurs, des syndicats, le secteur de la construction et des associations environnementales et commerciales, la NABU s’est engagée à faire progresser la mise en œuvre d’un nouveau paquet de mesures. plus →

MIL OSI