French News: Aeroflot a présenté le groupe de races “Shalaika” à la communauté des chiens

Source: Russie Aeroflot

25 février 2018, Moscou. – Aeroflot a présenté ses chiens d’assistance à la communauté cynologique – la race “shalayka”. La présentation a eu lieu le 24 février 2019 à l’exposition canine internationale “Eurasia 2019” à “Crocus Expo”. L’organisateur de l’exposition est la Fédération cynologique russe (RKF), qui a officiellement approuvé le standard du groupe de races “shalaika” à la fin de l’année dernière. Les cynologues d’Aeroflot se sont produits dans le cercle principal de “Eurasia 2019”. Les invités de l’exposition ont visionné des clips vidéo sur le groupe de race, les caractéristiques de la formation et des chiens de travail, et les développements uniques de la compagnie aérienne dans le domaine de la surveillance olfactive. Ensuite, les shalayki ont effectué des tâches de détection des explosifs. L’un des chiens a été invité à trouver un pot contenant des traces d’odeur d’explosifs, l’autre à trouver un modèle d’engin explosif improvisé parmi les cartons reproduisant les bagages des passagers de l’aéroport. Les animaux ont rapidement et en toute confiance fait face aux tests.La détection des engins explosifs et des explosifs est la principale responsabilité des dérapages dans leur travail quotidien. Des maîtres-chiens accompagnés de chiens d’assistance inspectent quotidiennement l’avion, l’aéroport et les zones environnantes pour assurer la sécurité de l’aviation. Des années d’expérience confirment que les «détecteurs» vivants fonctionnent plus efficacement que les équipements modernes. En raison de leur odorat particulièrement délicat, ces chiens sont capables de distinguer jusqu’à un demi-million d’odeurs et de détecter même la moindre trace de la substance ciblée. Le département a été fondé en 2001 et compte aujourd’hui 29 maîtres-chiens et 55 chiens d’assistance. Le créateur de ce groupe de race est Klim Timofeevich Sulimov, célèbre biologiste russe, maître-chien et spécialiste en odorologie. Depuis de nombreuses années, il collabore avec le service pour chiens d’Aeroflot en tant que consultant.Shalayka est un hybride interspécifique composé de rennes husky et de chacals. Ce groupe de race a hérité des meilleures qualités de leurs ancêtres. Elle a reçu du chacal un odorat particulièrement sensible et la capacité de travailler à des températures allant jusqu’à + 45 ° C, de la part du husky – bonne adaptation aux gelées jusqu’à -30 ° C. Les Shalaik ont ​​une taille et un poids réduits qui vous permettent de vous déplacer dans des espaces confinés. Toutes ces caractéristiques leur confèrent un avantage sur les races traditionnelles de chiens de travail.Aeroflot utilise les propriétés uniques des feuillets pour des développements scientifiques innovants. La société a créé un système de surveillance olfactive grâce auquel les études cynologiques sont devenues objectives et mesurables. Au cœur du système se trouve un complexe logiciel et matériel spécial fabriqué en Russie. Ils ont mis des capteurs sur le chien, qui suivent sa réaction aux substances à l’étude, et un programme informatique spécial déchiffre les lectures. Ensuite, une conclusion documentaire objective est établie sur la présence ou non d’explosifs dans l’installation. Shalaik est capable d’explorer non seulement le territoire et les locaux, mais aussi des échantillons d’air. Cette variante de la surveillance olfactive a été appelée “analyse à distance de l’environnement de l’air”. Les travailleurs prennent l’air des endroits difficiles d’accès et apportent des échantillons au laboratoire pour analyse. Shalaik est capable d’attraper même la faible odeur de la substance cible sur le filtre, à travers laquelle l’air de la chambre étudiée a été pompé. La marque Olfactory Monitoring est olfactive en Russie et dans sept pays étrangers (États-Unis, République tchèque, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Royaume-Uni, Allemagne, Japon) et Aeroflot Cynological Service reçoit régulièrement des prix prestigieux. Fin 2018, le transporteur a reçu le prix «Time of Innovation» dans la catégorie «Biotechnologies et génie génétique». Pour la première fois de l’histoire, une entreprise de transport et de services, plutôt qu’un institut scientifique spécialisé, a reçu un prix dans le domaine de la biotechnologie. Shalaik a acquis une renommée et à l’étranger. Un projet de communication dans Facebook anglophone sur les chiens uniques d’Aeroflot a valu à la compagnie aérienne de remporter le prix du meilleur prix dans le domaine des relations publiques IPRA Golden World Awards – le transporteur a remporté le grand prix et trois fois le prix. dans le monde parmi les compagnies aériennes avec plus de cent avions. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles de la part de la société de conseil britannique Skytrax. La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est ”, et a également reçu la note“ cinq étoiles ”de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. La compagnie américaine de conseil Bain & Company a classé la compagnie aérienne au quatrième rang mondial des sociétés aériennes du monde en numérisation.

MIL OSI