French News: B. Zhamsuev: Il existe une tradition dans le district d’Aginsk d’organiser des tournois mémoriels pour héros

Le sénateur a participé aux événements dédiés à la mémoire du professeur de l’école numéro 1 de Beslan.

Vice-président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe exécutif du territoire de Zabaikalye, Bair Zhamsuev Zhamsuev Bayr Bayaskhalanovich, représentant de l’organe exécutif du Krai de Zabaykalsky, a participé aux manifestations commémoratives de Darim Batuevna Alikova-Bazarova, enseignant 1 Beslan. Originaire du district Agin-Buryat du territoire trans-Baïkal, elle est décédée tragiquement lors d’un acte terroriste. Darima Alikova-Bazarova est restée avec ses élèves jusqu’à la dernière minute.

Bair Zhamsuev a pris part aux manifestations consacrées à la mémoire de Darima Batuevny Alikova-Bazarova, enseignante à l’école n ° 1 de BeslanBair Zhamsuev, à la cérémonie de dépôt de fleurs sur la plaque commémorative du bâtiment de l’école secondaire Aginskaya où a été étudiée l’héroïne. Dans cette école, le projet «Mémoire du cœur» est mis en œuvre dans le cadre duquel une exposition de photos qui lui est dédiée a été préparée.

Il a été décidé d’organiser un tournoi de volleyball parmi les écoliers nommés d’après Darima Alikova-Bazarova dans le district Agin-Buryat du territoire de Trans-Baïkal.

Afin de perpétuer le nom de Darim Alikova-Bazarova, il a été décidé de créer un tournoi de volleyball parmi les écoliers du district Aginsky Buryatsky du territoire de Zabaïkalye, qui se tiendra tous les deux ans.

Bair Zhamsuev a pris part à des événements dédiés à la mémoire de Darima Batuevny Alikova-Bazarova, enseignante à l’école numéro 1. Beslan Lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi, Bair Zhamsuev a souligné la grande importance de cet événement pour l’éducation patriotique-militaire de la jeune génération. tournois personnels mémoire des héros. Le devoir sacré de nos compatriotes est de garder à jamais la mémoire de fils et de filles fidèles, qui, au prix de leur vie, ont rempli le devoir de défenseur de la Patrie et le devoir d’enseignant. Pour la jeune génération, de tels événements sont très nécessaires et utiles », a déclaré le sénateur.

