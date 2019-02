French News: BMWi encourage les assistants numériques à économiser de l’énergie

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

25.02.2019 – Communiqué de presse – Efficacité énergétique

introduction

© Fotolia.com/goodluz Plus de 50 plates-formes et start-ups numériques développent des solutions numériques d’économie d’énergie. Un peu moins de deux ans et demi après le lancement du programme de promotion de l’innovation “Compteur d’épargne du programme pilote”, une culture de démarrage vivante s’est développée. Le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) prolonge donc ce programme de financement réussi jusqu’en 2022, soutenant ainsi le développement de plates-formes numériques et de modèles commerciaux innovants. Le secrétaire d’Etat Feicht: “Je suis heureux d’annoncer la poursuite du programme de financement de démarrage pour les assistants d’économie d’énergie numériques et les modèles commerciaux innovants d’économie d’énergie. L’assurance qualité intrinsèque constitue la particularité de ce programme, car les trois quarts de la subvention ne seront versés que si l’énergie est effectivement et économiquement économisée. Les changements substantiels par rapport à la première période de financement 2016-2018 sont les suivants: Le montant maximal du financement passe de 1 à 2 millions d’euros. La part du financement versée uniquement après preuve des économies d’énergie réalisées augmentera de 50 à 75 pour cent. Outre les projets d’électricité, de gaz, de chauffage et de refroidissement, les projets d’économie de combustibles à base de pétrole, de biomasse et d’énergie primaire sont désormais éligibles. Des entreprises, des agences de l’énergie ou d’autres acteurs intéressés et qualifiés peuvent organiser des compétitions volontaires d’efficacité énergétique et des plates-formes de négoce permettant de réaliser des économies d’énergie. Depuis 2016, l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations a approuvé plus de 50 projets pilotes en matière d’économie d’énergie. Par exemple, les projets de conseil en énergie individualisé et assisté numériquement en temps réel, avec commutation automatique d ‘”assistants d’économie d’énergie” ou technologie innovante de bâtiment et de chauffage individualisée, dépendante des prévisions météorologiques et reposant sur l’intelligence artificielle sont encouragés. Les projets financés permettent des opérations optimisées sur le plan énergétique, telles que des espaces de bureaux et de commerce, des hôpitaux, des piscines, des hôtels et des restaurants ou des processus de production industriels.Vous trouverez plus d’informations ici, des demandes de financement ici.

MIL OSI