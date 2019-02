French News: Dans les travaux sur les amendements à la législation sur les recours des citoyens, nous avons tenu compte de l’avis des régions – A. Kutepov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion sur l’amélioration de la législation dans le cadre de l’examen des recours des citoyens.

Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure d’appel des citoyens de la Fédération de Russie doivent être modernisées. Andrei Kutepov, président du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la réglementation et de l’organisation de l’activité parlementaire, Andrei Viktorovich Kutepov, représentant de l’autorité législative (représentante) de Saint-Pétersbourg lors d’une réunion sur l’amélioration de la législation relative à l’examen des recours des citoyens.

Voir aussi

Le sénateur a indiqué que le Conseil de la Fédération avait préparé un projet de loi sur la base de propositions reçues des régions. “Le document, bien sûr, sera finalisé. Nous avons déjà reçu des informations de la part de certains organes d’État sur les sujets de la Fédération », a déclaré Andrei Kutepov, soulignant qu’il était également important de prendre en compte les recommandations des ministères et départements. «Nous avons essayé de donner une liste des organisations remplissant des fonctions d’importance publique, ainsi que de synchroniser le moment où l’appel est examiné. En outre, ils ont défini les appels individuels et collectifs. Les autorités étatiques des entités constitutives de la Fédération de Russie ont exprimé l’opportunité de telles définitions ».

Andrey Kutepov et Edward Isakov1 de 11

Victor Ozerov2 sur 11

Réunion du Comité du Conseil de la Fédération sur la réglementation et l’organisation des activités parlementaires3 de 11

Réunion du Comité du Conseil de la Fédération sur la réglementation et l’organisation des activités parlementaires4 de 11

Andrey Kutepov5 sur 11

Réunion du Comité des Règlements du Conseil de la Fédération et de l’organisation des activités parlementaires6 sur 11

Réunion du Conseil de la Fédération Commission du Règlement et de l’organisation de l’activité parlementaire 7 sur 11

Réunion du Comité des règlements du Conseil de la Fédération et de l’organisation des activités parlementaires8 de 11

Réunion du Comité des règlements du Conseil de la Fédération et de l’organisation des activités parlementaires9 sur 11

Oleg Tsepkin10 de 11

Réunion du Comité du Règlement du Conseil de la Fédération et de l’organisation des activités parlementaires11 sur 11

Andrei Kutepov a qualifié le «courrier en masse» de problème d’actualité, lorsque des appels sont envoyés à plusieurs destinataires. «De nombreuses régions ont proposé de rationaliser les réponses au« mailing des fans ». C’est un problème que nous rencontrons dans notre pratique “, a déclaré le sénateur. Au cours de la réunion, des discussions ont eu lieu sur l’interaction des instances gouvernementales fédérales et régionales et de l’autonomie locale lors de la prise en compte des appels des citoyens. Des orateurs ont souligné qu’ils sont de plus en plus populaires. demandes électroniques soumises aux autorités via Internet. À cet égard, ils ont convenu de la nécessité de légiférer dans des dispositions législatives identifiant l’identité du demandeur et, résumant le débat, Andrei Kutepov a remercié les participants pour leurs recommandations constructives. «Cette interaction entre les législateurs et les forces de l’ordre est très fructueuse. Toutes les propositions seront soigneusement examinées et prises en compte par nous “, a déclaré le président du Comité de la paix. Edward Isakov Isakov Eduard Vladimirovich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement du gouvernement autonome de Khanty-Mansiysk, Ugra, et Viktor Ozerov, Ozerov, Victor ont pris part à l’événement. Alekseevich représentant de l’autorité législative (représentative) du territoire de Khabarovsk, membre du Conseil de la fédération, Comité de la législation constitutionnelle Oleg Tsepkin, Tsepkin Oleg Vladimirovich, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Tcheliabinsk, chef adjoint du service des plaintes et du travail juridique du Bureau du président de la Fédération de Russie chargé du traitement des citoyens et des organisations, Albert Tuaev, représentants de la Commission électorale centrale de Russie, ministère des Affaires intérieures Ministère de la justice de la Fédération de Russie, FAS Russie, autorités exécutives et législatives des sujets de la Fédération de Russie.

MIL OSI