French News: Gazprom envisage d’étendre son réseau de remplissage de gaz dans la région de Samara

Parution le 25 février 2019, 18h20

Une réunion de travail a eu lieu aujourd’hui à Saint-Pétersbourg entre Alexey Miller, président du conseil de PJSC Gazprom et le gouverneur de la région de Samara, Dmitry Azarov.

Les parties ont discuté de questions d’actualité concernant la coopération. Il a été noté que le travail conjoint de la société et du gouvernement de la région avait permis d’accroître le niveau de gazéification de la région de Samara, l’un des plus élevés du pays, avec 99,4% le 1er janvier 2019.

Pour assurer la connexion de nouveaux consommateurs dans le district de Sergiyevsky, dans le cadre du programme de gazéification cette année, Gazprom a alloué des fonds pour le lancement de la construction d’un gazoduc latéral et d’une station de distribution de gaz (GDS) dans la région de Kalinovka, ainsi que deux gazoducs inter-colonies de cette station. En outre, la société achève la conception d’une station de distribution latérale et de gaz dans le district de Volzhsky, ainsi que de quatre gazoducs inter-colonies dans les districts de Volzhsky et de Syzran, et Gazprom envisage d’étendre le réseau de remplissage de gaz dans la région de Samara. Outre les six stations d’essence existantes (AGNKS) et les stations d’essence à combustibles multiples, il est prévu de construire trois stations d’essence au GNC supplémentaires. Les nouvelles installations seront situées à Novokuibyshevsk, ainsi que sur l’autoroute M-5 «Oural» dans les districts de Sergievsky et de Stavropol. Alexey Miller a déjà attiré l’attention de Dmitry Azarov sur la nécessité de prendre des mesures pour rembourser la dette de consommation accumulée et en retard pour le gaz fourni. Au 1er janvier 2019, il s’élevait à 1,31 milliard de roubles.

Référence Entre Gazprom et le gouvernement de la région de Samara ont signé des accords de coopération portant sur le développement de l’utilisation du gaz naturel comme carburant, dans le cadre du programme de développement de l’approvisionnement en gaz de la région et de la gazéification jusqu’en 2021. En 2006-2018, Gazprom a dirigé le développement de la gazéification dans la région 2 5 milliards de roubles Six gazoducs intercommunaux d’une longueur totale de 89,6 km ont été construits, tandis que le Kristall Ice Palace a été construit dans le cadre du programme Gazprom to Children de Samara et que des terrains de sport multifonctionnels ont été aménagés dans la région. Un centre de sports et de loisirs multifonctionnel est en construction à Tolyatti.

