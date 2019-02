French News: La Coupe du Directeur général de Gazprom Dobycha Urengoy reste à Novy Ourengoï

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions 25 février 2019, 15h00

Du 21 au 24 février, le tournoi annuel de hockey sur glace Open entre équipes adultes pour la Coupe du directeur général de Gazprom Dobycha Urengoy a eu lieu à Novy Ourengoï.

Sur la patinoire du complexe sportif de Fakel, huit équipes des villes se sont rencontrées: Orenburg, Beloyarsky, Strezhevoy, Noyabrsk et New Urengoy.

L’équipe de hockey Fakel (Gazprom Dobycha Urengoy) est devenue lauréate. Novator (Novatek-Yurkharovneftegaz) et Beloyarsk UAVR (Gazprom Transgaz Yugorsk) occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Selon les résultats du tournoi, les meilleurs joueurs dans les nominations ont été déterminés. Alexey Semenov (HC Fakel) a été le meilleur gardien des trophées. Le titre du meilleur défenseur a été attribué à Vyacheslav Ananieev (HC «Fakel»). Le meilleur attaquant était Vasily Mordvinov (HC Novator). Le titre de “buteur du tournoi” – Maxim Sindimirova (HC “Beloyarsk UAVR”).

Des représentants de l’administration municipale, d’une filiale, et de l’organisation des syndicats de la Primaire unie ont félicité les lauréats, présenté des diplômes commémoratifs et des certificats monétaires, remercié les équipes pour le jeu magnifique et riche.

Référence LLC Gazprom Dobycha Urengoy est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société a été créée pour développer le champ de condensation de pétrole et de gaz d’Urengoy, l’un des plus importants au monde. Le complexe de production comprend: 22 usines de traitement de gaz, deux champs de pétrole, 20 stations de compression, cinq stations de refroidissement du gaz, plus de 2 800 puits de production, deux stations de compression pour l’utilisation associée du gaz de pétrole et une station de pompage de condensat. Au fil des années, plus de 1 300 km de conduites de produits interfield et 2 800 km de produits ont été posés, une infrastructure industrielle puissante a été créée pour assurer un fonctionnement fiable des gisements de pétrole et de gaz Les activités environnementales de Gazprom Dobycha Urengoy ont été certifiées conformes aux normes internationales ISO 14001 et reconnues conformes aux exigences de gestion environnementale. La société emploie plus de 12 mille personnes. Le siège social est situé à Novy Ourengoï et le fondateur du mouvement sportif de Novy Ourengoï, Gazprom dobycha Urengoy LLC. La société accorde une grande attention au développement de la culture et des sports, des loisirs et des loisirs des employés. La direction de la société et la principale organisation syndicale de la société promeuvent activement le développement du hockey sur glace à Novy Urengoy, apportent un soutien financier au club de hockey de Fakel et organisent divers événements sportifs.

