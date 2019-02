French News: La ministre Altmaier rencontre des membres de la Chambre de commerce américaine pour un échange de vues transatlantique

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

25.02.2019 – Communiqué de presse – Relations internationales

introduction

Le ministre fédéral de l’économie, Altmaier, souhaite la bienvenue au président de la Chambre de commerce américaine, Frank Sportolari, ainsi qu’aux conseils d’administration, afin de présenter les défis et les perspectives des relations économiques transatlantiques. Le ministre fédéral Altmaier: “Les États-Unis sont également notre principal marché Investissement direct par des entreprises allemandes. Les sociétés AmCham sont des exemples d’engagement transatlantique. Pour notre orientation stratégique ultérieure, cette discussion personnelle avec les praticiens, qui a lieu pour la première fois sous cette forme et aborde tous les sujets d’actualité, est particulièrement importante pour moi. “Selon Deutsche Bundesbank, plus de 3 000 entreprises allemandes sont directement impliquées aux États-Unis et plus de 1 600 indirectement via sociétés de portefeuille dépendantes investies. Avec environ 670 000 emplois créés, les entreprises allemandes sont le troisième employeur étranger des États-Unis.

