French News: La ministre d’État Annen pour des discussions politiques à Washington, etc.

Source: Ministère des affaires étrangères allemand Les relations avec les États-Unis revêtent une importance primordiale pour l’Allemagne, quel que soit le résident de la Maison-Blanche. Malgré des désaccords tels que l’accord sur le nucléaire avec l’Iran (JCPoA), nous travaillons étroitement et en toute confiance avec les États-Unis dans de nombreux domaines. Cela est dû en particulier aux relations économiques et culturelles très étroites entre nos deux pays. Pour l’avenir, j’espère que nous pourrons à nouveau mieux faire ressortir les similitudes entre l’Europe et les États-Unis dans les questions urgentes de politique étrangère et nous assurer la coordination.

MIL OSI