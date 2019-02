French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a remporté le prix “Gazeta Polska” de l’homme de l’année 2018

Source: Président de la Pologne en polonais

Le Premier ministre a souligné que le gouvernement actuel avait des intentions ambitieuses à l’égard de la Pologne. Comme je l’ai ajouté, je suis convaincu que ce deuxième mandat, qui est devant nous, est d’une importance fondamentale et exige de nous tous le succès que nous avons tous dans nos cœurs, nos esprits et nos désirs les plus fous. Aujourd’hui, plus de 30 personnes ont été distinguées. y compris Le président polonais Andrzej Duda, le Premier ministre britannique David Cameron, le Premier ministre hongrois Victor Orban, l’ancien Premier ministre polonais, Jan Olszewski, l’ancien Président polonais, Lech Kaczyński et le président PiS, Jarosław Kaczyński. Pendant le gala, des prix sont également remis Grzegorz I Wielkiego et les clubs de Gazeta Polska, lauréat du prix St. Gallen de cette année Grzegorz I Wielkiego pour 2018 étaient: le professeur Ryszard Legutko et Patryk Vega. Le professeur Krzysztof Szwagrzyk a remporté le prix “Homme de l’année” pour “Gazeta Polska”.

