French News: Le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, ouvre un forum d’affaires pour la Lettonie et l’Allemagne à Hambourg

Source: Président de la Lettonie

Le lundi 25 février 2019, le président d’État Raimonds Vondsjonis, en visite d’État en République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «l’Allemagne»), a ouvert un forum professionnel consacré à la promotion de la coopération économique organisé par l’Agence d’investissement et de développement de Hambourg et la Chambre de commerce de Hambourg. Le président Zatlers a souligné que l’Allemagne était le deuxième partenaire commercial de la Lettonie pour le commerce extérieur. Les deux pays coopèrent depuis longtemps avec succès dans le secteur des transports. Ils se caractérisent par un excellent réseau de transport aérien et une coopération active avec les ports allemands, garantissant un transport efficace du fret et des passagers. À l’ère du développement technologique rapide, presque tous les domaines de notre coopération sont liés aux solutions numériques, au développement de nouvelles technologies, à l’innovation, à la science et à la recherche. Il existe à la fois des scientifiques et des entrepreneurs intelligents et créatifs en infrastructure, en Lettonie, pour obtenir des idées et des produits innovants. Nous disposons d’excellentes infrastructures numériques et de solutions numériques qui ouvrent des perspectives de collaboration intersectorielle “, a déclaré le président. En conclusion, le président a déclaré:” Je suis confiant que notre coopération actuelle et future créera de nouvelles opportunités pour les entreprises lettones et allemandes à s’intégrer dans les chaînes de valeur internationales. devenir plus forts et plus compétitifs, tant sur le marché européen que mondial. »Lors du Forum entreprises Lettonie-Allemagne, un accord de coopération a été signé entre l’Association des technologies de l’information et de la communication de Lettonie et l’Association des technologies de la communication de Hambourg afin de renforcer la coopération dans le développement de projets TIC communs. l’échange de connaissances et de nouvelles technologies, ainsi que la possibilité de mieux utiliser les outils innovants pour renforcer la coopération dans le domaine de la numérisation.

