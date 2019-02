French News: Le Président du Conseil de la Fédération, V. Matvienko, a rencontré le Président de l’Assemblée nationale d’Arménie, A. Mirzoyan

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les parties ont discuté des perspectives de développement des relations bilatérales interparlementaires et interrégionales, ainsi que des interactions au sein des organisations parlementaires internationales.

Valentina Matvienko Matvienko, présidente du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg, a rencontré le président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, Ararat Mirzoyan.

Valentina Matvienko a félicité la présidente de l’Assemblée nationale arménienne pour son élection à ce poste. «Il est gratifiant que vous effectuiez votre première visite à l’étranger en Russie. Nous y voyons un symbole du fait que la continuité des relations entre nos États sera préservée. “

Le président du Conseil de la fédération a souligné que l’Arménie est une Russie traditionnellement amicale et s’est prononcé en faveur de la poursuite et de l’expansion des relations. «Nous avons atteint un bon niveau de coopération. J’espère qu’elle sera préservée et que de nouvelles approches et formats d’interaction seront développés “, a-t-elle déclaré. Valentina Matvienko a également indiqué que le président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie prendrait la parole lors de la session plénière du Conseil de la Fédération du 27 février. coordonner les efforts de la Russie et de l’Arménie au sein d’organisations parlementaires internationales telles que l’Union interparlementaire, l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et d’autres.

Valentina Matvienko a accordé une attention particulière à la coopération dans le cadre de l’Assemblée interparlementaire de la Communauté d’États indépendants (IPA CIS). Elle a noté la position active des législateurs arméniens sur le site de l’Assemblée. Le président du Conseil de la fédération a appelé à la création de lois types et à des missions de suivi dans des domaines importants de l’observation électorale dans le cadre de l’IAP.

Ararat Mirzoyan a souligné le caractère amical et allié des relations russo-arméniennes. Il a souligné l'importance du caractère régulier des réunions et des conversations, soulignant que l'Arménie attachait une importance particulière au développement de la coopération bilatérale avec la Fédération de Russie.Le président du parlement arménien a appelé l'élément clé de la coopération – la Commission interparlementaire sur la coopération entre l'Assemblée nationale d'Arménie et l'Assemblée fédérale de Russie. «De notre côté, nous achevons déjà la formation de la partie arménienne de la commission. Je pense que nous devrions également discuter de la possibilité que la commission soit présidée de part et d'autre par les vice-présidents des chambres », a ajouté Ararat Mirzoyan. Au cours de la réunion, le président de l'Assemblée nationale de la République a invité le président du Conseil de la Fédération à se rendre en Arménie.

