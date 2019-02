French News: L’offre d’ateliers «ville engagée»

Source: Koerber StiftungLes cours couvrent un large éventail de sujets: du recrutement et de la reconnaissance des volontaires à la modération de réunions ou de processus décisionnels à la coopération réussie dans les réseaux. Nemela, directeur du programme de la ville dédiée. “Et je suis très heureux que, nourris par les expériences de notre programme, nous ayons lancé une offre d’ateliers attrayante. Il enseigne des approches pratiques et renforce les compétences, que tout le monde peut utiliser dans la “scène de l’engagement”. Et le meilleur de tout: ils sont gratuits! “L’offre d’atelier innove également en termes de formats:” Dans la mesure du possible, nous nous appuyons sur des offres en ligne à bas seuil. Cela vient souvent très près des engagés avec leurs budgets serrés. Mais l’atelier de présence classique est également important pour nous “, explique Eva Nemela. Conseils sur les offres et les inscriptions Consultez notre brochure (PDF)

MIL OSI