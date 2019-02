Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part aux célébrations à Sébastopol, consacrées au Jour du défenseur de la patrie et au 5ème anniversaire de la Journée du testament national.

Olga Timofeeva Timofeyeva Olga, représentante de l’organe législatif (représentant) de la ville de Sébastopol a pris part aux célébrations de la Journée de la défense de la patrie et du 5e anniversaire de la Journée de la volonté populaire. qui est célébré à Sébastopol le 23 février. «Le rassemblement qui a eu lieu le 23 février 2014 sur la place centrale de la ville. P.S. Nakhimov, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes, est devenu le premier soulèvement populaire de masse en Crimée contre le coup d’État de Kiev et a ainsi marqué le début du Printemps de Crimée », a déclaré le sénateur.

Elle a souligné qu’il s’agissait d’une date spéciale pour Sébastopol: c’est ce jour-là que le maire du peuple a été élu lors du rassemblement et, la veille du 22 février, sur la même place, Sébastopol a rencontré des combattants de l’unité spéciale “Berkut” rentrés de Kiev. «Ils faisaient partie de ceux qui ont fait obstacle au fascisme en février 2014, ils ont persévéré et sont rentrés chez eux. Le 25 février, ils ont déménagé à Perekop et se sont levés avec un bouclier humain pour défendre la péninsule de Crimée», a déclaré Olga Timofeeva. rendant hommage au personnel de l’unité spéciale “Berkut” et déposant des fleurs au Mémorial de la défense héroïque de Sébastopol 1941-1942. Des représentants de l’Assemblée législative et du gouvernement de Sébastopol, du Bureau du Service fédéral des forces de la Garde nationale de la Fédération de Russie dans la ville de Sébastopol, ainsi que des organisations d’anciens combattants et des forces de sécurité et résidents de la ville ont également assisté à la cérémonie. honorer la Journée du défenseur de la patrie et le Jour de la volonté du peuple. “Sur la 35ème batterie, des événements ont lieu à toutes les dates importantes liées à l’histoire de la ville et du pays, et le 23 février pour Sébastopol est une double célébration”, a déclaré le parlementaire. «Nous nous sommes rappelés des événements de cette époque, dont la tâche principale consistait à éloigner la ville du malheur, du sang et de la destruction.» Ont assisté à cet événement des parlementaires, des combattants de la subdivision «Berkut», des représentants de la commission électorale qui ont préparé et dirigé le référendum de 2014, des organisations publiques, des cadets de l’école Yaroslavl. Nakhimov, résidents de Sébastopol.

