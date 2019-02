French News: Perspectives hebdomadaires: toujours les plus hauts de la nouvelle année

Source: Boerse Frankfurt25. Février 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Le DAX reste sur un chemin de récupération. Dernier communiqué: l’annonce du président américain sur Twitter de reporter la date butoir de vendredi visant à augmenter la taxe punitive imposée par les États-Unis sur les importations chinoises et de rencontrer le président chinois Xi Jinping. La confiance accrue dans un règlement du différend commercial avait déjà alimenté les marchés boursiers la semaine dernière: le DAX a grimpé à 11 457,70 points, en hausse de plus de 11% par rapport au creux de deux ans enregistré fin décembre. Le Dow Jones a de nouveau franchi la barre des 26 000 points pour atteindre 26 106 compteurs. Lundi matin, le DAX est légèrement plus élevé, avec 11 500 points. En ce qui concerne le traité sur le Brexit, un autre vote au Parlement britannique est prévu ce mercredi, mais aucune décision finale n’est attendue. Selon le Premier ministre, Thérèse May, cela devrait se dérouler au plus tard le 12 mars. “Un rapport risque / risque attractif” “Quelque chose à part un” idéal “? ? Le règlement du conflit commercial serait donc une déception pour de nombreux investisseurs après les récents développements “, note Thomas Metzger de Bankhaus Bauer. “Donc, face à un président américain qui a montré maintes fois dans le passé à quelle vitesse il peut changer d’avis, la situation n’est pas sûre.” En outre, l’introduction possible de Zoé Sur les voitures européennes aux États-Unis, la prochaine épée de Damoclès se retrouvera sur les marchés. “Les phases d’incertitude représentent les plus grandes opportunités en plus des risques”, déclare Markus Reinwand de Helaba. À quelques exceptions près dans le monde, les données économiques ont diminué, mais les actions ont déjà été intégrées. “Les premiers signes de baisse des premiers indicateurs de l’économie ont été récemment la troisième augmentation consécutive de la composante anticipation de ZEW.” En outre, la dynamique de la révision à la baisse des bénéfices des sociétés s’était déjà quelque peu atténuée. Reinwand s’attend à une reprise de la croissance et des bénéfices au cours des prochains trimestres, ce qui lui donnera un potentiel de croissance supplémentaire. “En particulier, les actions allemandes et européennes à dividendes ont toujours un ratio risque / rendement attrayant, même après la récente hausse.” La chance de voir la tendance se profiler à nouveau: “Le vendredi, le DAX a réussi à vaincre la résistance autour de 11 400 points “, explique Christoph Geyer de la Commerzbank. Cependant, les ventes sont restées faibles. “La masse des acteurs du marché ne croit pas encore à l’épidémie.” En outre, une étoile filante (un revirement d’humeur intrajournalière) a été arrêtée vendredi. “Si cela se confirme aujourd’hui, cela signifie une rupture de tendance au même moment.” Avec une hausse au début de la semaine, la chance de tester la limite supérieure du canal de tendance s’ouvre autour de 11 600 points.

Geyer

 Données économiques et économiques importantes Jeudi 28 février à 14 heures. Allemagne: prix à la consommation en février. Selon Helaba, le prix du pétrole, qui a encore augmenté depuis décembre, ne se reflète guère dans les prix de l’essence et du mazout de chauffage et prévoit une hausse des prix de 1,6% par rapport à l’année précédente. 14.30 heure. États-Unis: PIB pour le quatrième trimestre de 2018. DekaBank ne prévoit une croissance (annualisée) que de 2,2% pour le retard en raison de la fermeture après 3,4% au troisième trimestre. Vendredi 1er mars à 11h00. Zone euro: Prix à la consommation Février. Les estimations consensuelles sont de 1,5%. 16h00 États-Unis: ISM Index Manufacturing February. DekaBank s’attend à une baisse de 56,6 à 54,5 points en raison de la baisse du nombre de sondages. par: Anna-Maria Borse 25 février 2019, © Deutsche Börse AG

MIL OSI