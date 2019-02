French News: Raimonds Vejonis, président de la Lettonie, rencontre un bourgeois de Hambourg

Source: Président de la Lettonie en Letton

Le lundi 25 février 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, a rencontré Peter Peter Tschentscher, le bourgmestre de Hambourg. Au cours de la réunion, une visite d’Etat a eu lieu en République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «l’Allemagne»), notant que la Lettonie et l’Allemagne entretenaient des relations politiques solides et une coopération pratique constructive, tant au niveau bilatéral que multilatéral, y compris l’Union européenne et l’OTAN. À leur tour, Riga et Hambourg ont toujours été unis par les liens de la Ligue hanséatique, assurant la protection des intérêts mutuels et promouvant le commerce en Europe du Nord. »Les relations économiques entre la Lettonie et l’Allemagne se caractérisent par une intensité commerciale croissante. Dans le même temps, la Lettonie est prête à définir de nouvelles orientations en matière de coopération, ce que confirme également l’importante délégation commerciale lettone qui a rejoint Hambourg aujourd’hui. La Lettonie est intéressée par le développement de la coopération dans les domaines du numérique et de la science, ainsi que dans le secteur des transports et de la logistique. Dans le même temps, il poursuivait l’excellente coopération dans le domaine du tourisme et de l’attraction d’étudiants », a déclaré Raimonds Vjonis. Après la réunion avec les hommes d’affaires, il participerait au forum sur les entreprises de la Chambre de commerce de Hambourg, qui sera axé sur les technologies de l’information et de la communication, la mobilité intelligente, l’aviation et les sciences de la vie. . Dans le même temps, il considère l’Allemagne comme un partenaire de coopération permettant de créer des synergies entre les instituts de recherche scientifique, les établissements d’enseignement et les organisations.Lundi, une large délégation d’hommes d’affaires lettons se joindra à l’Allemagne à l’issue d’une visite d’Etat à Hambourg. Pendant la journée, dans les locaux de la Chambre de commerce de Hambourg, Raimonds Vējonis ouvrira un séminaire pour entrepreneurs organisé par l’Agence lettone de développement de l’investissement et la Chambre de commerce de Hambourg, et participera à un déjeuner de travail avec la direction et les entrepreneurs de la ville de Hambourg. À la fin de la journée, le Président de la Lettonie inaugurera l’exposition sur le siècle letton «Le siècle letton» et donnera une interview au magazine allemand Der Spiegel.

