French News: Soutenez la conférence des donateurs au Yémen en mettant fin aux exportations d’armes

Source: Die Linke “Au lieu de serrer la main à Charm el-Cheikh, la chancelière Merkel devrait enfin assumer pleinement la responsabilité des despotes responsables de la catastrophe humanitaire et de l’immense souffrance au Yémen”, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe sur la politique de désarmement DIE LINKE, en vue du sommet de l’Union européenne et de la Ligue arabe à Charm el-Cheikh et de la conférence internationale des donateurs de l’ONU pour le Yémen demain à Genève. Dagdelen poursuit: “Si au Yémen 24 millions de personnes dépendent des secours et que deux millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, c’est le résultat direct d’une guerre criminelle. Le gouvernement fédéral doit maintenir le blocage des exportations d’armes vers l’Arabie saoudite et les étendre à tous les autres pays impliqués dans la guerre au Yémen. Des régimes tels que la dictature à Riyad, aux Émirats arabes unis et en Égypte ne sont plus autorisés à recevoir des armes de l’Allemagne et d’autres pays de l’UE. C’est la contribution la plus importante pour mettre fin à la catastrophe humanitaire au Yémen. “

MIL OSI