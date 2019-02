French News: V. Kress: Le renforcement de l’autorité et de la compétitivité des universités russes accroît leur attrait pour les étudiants étrangers

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion du groupe de travail sur le développement du potentiel d’exportation du système éducatif russe.

Viktor Kress KressVress, vice-président du comité du Conseil de la fédération pour la science, l’éducation et la culture, représentant de l’organe exécutif de la région de Tomsk, a tenu une réunion du groupe de travail pour examiner la possibilité de créer des conditions favorables pour garantir l’intérêt des citoyens étrangers dans l’éducation en Russie.

Le sénateur a déclaré que le groupe de travail avait été créé à la suite d’une table ronde organisée en novembre 2018 sur «Les mesures visant à augmenter le nombre d’étrangers fréquentant des établissements d’enseignement supérieur». Viktor Kress a rappelé que le président de la Fédération de Russie, dans son discours à l’Assemblée fédérale Notre politique étrangère a indiqué, notamment l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie, la suppression des obstacles à la communication entre les peuples. “Cela correspond directement au travail de notre groupe”, a déclaré la sénatrice. Le sénateur a indiqué que des problèmes avaient été identifiés lors de la table ronde, notamment en matière de migration et de politique des visas, de liaisons de transport des villes russes avec des pays étrangers, de soins médicaux , modernisation de la base matérielle et technique des universités et autres.

«Nous surveillerons les recommandations adoptées, ainsi que les problèmes liés à la création de conditions destinées à augmenter le nombre de citoyens étrangers étudiant dans des universités nationales», a ajouté Victor Kress. Selon lui, le renforcement de l’autorité et de la compétitivité des universités russes accroît leur attrait pour les étudiants étrangers.

Session du groupe de travail temporaire pour examiner la création de conditions favorables pour garantir l'intérêt des citoyens étrangers à recevoir une éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire sur la création de conditions favorables à la garantie de l'intérêt des citoyens étrangers pour l'éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire sur la création de conditions favorables à la garantie de l'intérêt des citoyens étrangers pour l'éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire pour examiner la création de conditions favorables pour garantir l'intérêt des citoyens étrangers dans l'éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire sur la création de conditions favorables à la garantie de l'intérêt des citoyens étrangers pour l'éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire sur la création de conditions favorables à la garantie de l'intérêt des citoyens étrangers pour l'éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire sur la création de conditions favorables à la garantie de l'intérêt des citoyens étrangers pour l'éducation en Russie

Session du groupe de travail temporaire sur la création de conditions favorables à la garantie de l'intérêt des citoyens étrangers pour l'éducation en Russie

Marina Borovskaya, Vice-ministre de la Science et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie, a évoqué le projet fédéral «Exporter de l’éducation», qui fait partie du projet national à grande échelle «Education» qui a débuté cette année. Le projet prévoit des fonds pour la mise au point de modèles, de mécanismes et d’outils permettant d’attirer les étudiants étrangers, ainsi que pour la mise en œuvre d’activités visant à créer une infrastructure sociale pour les universités. Elle a souligné que l’interaction avec les professionnels aidait à résoudre les problèmes existants. Marina Borovskaya a également indiqué que, dans les conditions modernes, les universités deviennent des participants directs développement socio-économique et culturel des régions, renforcement de leur attractivité pour les étudiants étrangers, promotion d’une image positive de la Russie Vice-président du Conseil de la Fédération, Comité de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, représentant de l’organe exécutif de la région d’Astrakhan Alexander Bashkin Alexander Davydovich représentant de l’organe exécutif de la région d’Astrakhan offert sur les exemples de l’état d’Astrakhan L’Université et l’Université de médecine d’Astrakhan examinent un certain nombre de questions relatives au séjour des étudiants étrangers en Russie et qui exigent une réglementation législative au niveau fédéral, soulignant que les conditions d’enseignement et de vie devraient être confortables et compréhensibles pour les organisations d’enseignement et les étudiants étrangers. Alexander Bashkin a proposé de développer, dans le cadre du groupe de travail, une initiative législative concernant les questions de législation en matière de migration, en tenant compte des éléments suivants: position du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie et du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie Membre du Comité du Conseil de la fédération pour la science, l’éducation et la culture Valery Markov, MarkovValery Petrovich Représentant de l’autorité législative (représentante) de la République de Komi membre du Comité de la commission des affaires internationales du Conseil de la fédération Olga TimofeevaO Leonidov Représentant de l’organe législatif (représentatif) du pouvoir d’État de la ville de Sébastopol, chef du département chargé de l’organisation des permis et des visas Yana Lapina, Direction générale des affaires de migration du ministère des Affaires intérieures de la Fédération de Russie, Vera Skorobogatova, directrice du Glavexpertsentr, Alexander Bezborodov, recteur de la RSUH, recteur d’universités, experts. Pour résumer le débat, Victor Kress a indiqué que les propositions présentées seraient systématisées et prises en compte. base légale.

